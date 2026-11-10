Использование ИИ-сервисов создает дополнительные риски утечки данных и кибератак на пользователей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передача служебной информации в публичные сервисы искусственного интеллекта, установка непроверенных ИИ-агентов и чрезмерное доверие к результатам работы языковых моделей создают дополнительные риски для информационной безопасности пользователей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали специалисты в области кибербезопасности.Одной из основных проблем становится использование публичных ИИ-платформ в рабочих целях без предварительной оценки возможных последствий. Пользователи загружают в языковые модели документы, исходный код, внутреннюю переписку, персональные и финансовые данные, не всегда учитывая условия обработки и хранения такой информации.При использовании внешних сервисов необходимо принимать во внимание их политику конфиденциальности и обработки пользовательских данных. В частности, следует учитывать возможность сохранения переданной информации и ее использования в соответствии с настройками и условиями конкретной платформы.Еще одной угрозой является распространение поддельных сервисов ИИ. Злоумышленники создают сайты, имитирующие известные платформы, и предлагают пользователям бесплатный или более дешевый доступ к популярным языковым моделям. В результате перехода на такие ресурсы пользователи рискуют передать мошенникам учетные данные и платежную информацию либо загрузить вредоносное программное обеспечение.Особую опасность представляют ИИ-агенты и дополнительные программные модули, которые получают возможность взаимодействовать с файлами, электронной почтой и другими приложениями на устройстве пользователя.Как отмечают эксперты, злоумышленники могут распространять поддельные плагины и так называемые навыки, позиционируя их как инструменты автоматизации повседневных и рабочих процессов. При этом в набор команд для ИИ-агента могут быть встроены вредоносные действия, способные привести к запуску нежелательных программ и компрометации устройства.Дополнительным фактором риска становится использование технологий генерации аудио и видео. С помощью ИИ можно создавать поддельные голосовые сообщения и видеоматериалы, имитирующие реальных людей. Такие технологии могут применяться для мошенничества от имени руководителей организаций, коллег и родственников. В подобных ситуациях специалисты рекомендуют проверять поручения по альтернативным каналам связи.Эксперты подчеркивают, что ИИ не следует воспринимать как гарантированно достоверный источник информации. Сгенерированные ответы могут содержать ошибки, а рекомендации по работе с программным обеспечением - приводить к небезопасным действиям, если пользователь не проверяет их корректность.Для снижения рисков рекомендуется использовать только официальные ИИ-сервисы, не загружать в публичные модели конфиденциальные документы и учетные данные, проверять безопасность дополнительных модулей и ограничивать доступ ИИ-агентов к корпоративным ресурсам.Организациям также необходимо разработать внутренние правила использования ИИ, определить категории информации, которую запрещено передавать внешним сервисам, и проводить обучение сотрудников по вопросам кибергигиены.По оценке специалистов, в 2027 году одним из значимых направлений развития киберугроз станет применение автономных ИИ-агентов для автоматизации действий злоумышленников после первоначального проникновения в информационную систему.Таким образом, распространение ИИ требует не только освоения новых цифровых инструментов, но и формирования культуры безопасного обращения с информацией. Технические средства защиты должны дополняться контролем доступа, проверкой действий пользователей и повышением уровня их киберграмотности.-0-