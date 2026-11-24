24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная академия искусств - один из ключевых центров подготовки творческих кадров. О поддержке молодых авторов и соединении национальных традиций с современными практиками журналистам рассказала научный сотрудник научно-исследовательского отдела БГАИ Елена Богданова, передает корреспондент БЕЛТА.



Елена Богданова отметила, что Академия искусств представляет собой настоящую кузницу талантов, выпуская специалистов по широкому спектру творческих направлений. Кроме того, вуз воспитал не одно поколение мастеров и продолжает сохранять преемственность национальных традиций. "Молодые художники переосмысляют народные традиции в современном ключе. У них есть свой, актуализированный для сегодняшнего зрителя взгляд на вечные темы, сюжеты, образы и архетипы", - добавила она.



Важную роль в профессиональном становлении студентов играют творческие площадки вуза. Например, в Учебном театре-студии имени Е. Мировича будущие актеры и режиссеры могут реализовать свои идеи и раскрыть таланты. Не менее значимы для белорусского искусства и выставочные залы академии. "У нас есть своя художественная галерея - площадка для молодых авторов и тех, кто уже сделал себе имя и статус. Это прекрасная возможность для начинающих творцов сделать первый шаг в профессию, к общению с публикой", - подчеркнула научный сотрудник.



Творческая среда вуза формируется не только выставками и спектаклями. Студенты участвуют в конкурсах, международных проектах и стажировках, работают в мастерских и общаются с преподавателями и коллегами. В вузе проводятся студенческие конференции, направленные на поддержку начинающих исследователей, а молодые авторы анализируют тенденции развития современного искусства.



Академия искусств, по мнению Елены Богдановой, является местом встречи традиции и современности. "Здесь прекрасно сочетается и то, и другое. Это позволяет создавать самобытные образы и произведения. У нас есть академическая традиция и прекрасно развиты современные тенденции. Студенты изучают не только академические, но и актуальные формы искусства, пробуют себя в них, сочетая это и в своих произведениях. Это позволяет создавать самобытные, уникальные образы, которые остаются в памяти людей", - подытожила эксперт.



Молодой специалист, преподаватель, художник-монументалист и аспирант БГАИ Елизавета Янкова рассказала о своем пути в искусстве. По ее словам, в стране существует множество проектов, которые поддерживают таланты и помогают молодым авторам раскрыть творческие способности. "Стартовой площадкой была Белорусская государственная академия искусств. Это мощнейший толчок для того, чтобы стать художником и освоить свою специализацию", - отметила она.



Одним из ее ярких проектов стало создание мозаики на фасаде храма в Буйничах с изображением Иоанна Крестителя - коллективная работа студентов Академии искусств под руководством преподавателя. Елизавета также расписывала алтарную часть храма в Барановичах. Ее проект "Жемчужина Полесья" в парке культуры и отдыха "Победа" в Мозыре стал примером работы с национальным и духовным контекстом, а также продолжением традиций белорусской монументальной школы.



Как молодой художник девушка открыла персональную выставку "Слова автора". "В экспозиции символизируется национальный контекст: я показываю героев, поэтов, писателей Беларуси. В картинах изображены исторические события страны. Через диалог со зрителем идет популяризация нашей памяти и идентичности", - рассказала она.



Особое место в творческой биографии Елизаветы Янковой занимает проект "Навстречу солнцу, навстречу жизни", реализованный совместно со студентами Академии искусств в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. "Это самый значимый проект в моей жизни, потому что мы через искусство помогаем маленьким пациентам поверить в мечту, выздороветь и подарить самые положительные эмоции. Кроме того, через совместную монументальную роспись я передаю нашим студентам понимание, что такое работа на объекте, с чем можно столкнуться. Они также понимают, что мы делаем что-то не для себя, а для своей страны", - поделилась специалист.



Елизавета Янкова принимала участие в молодежном фестивале национальных культур "Беларусь - Китай" в торговом центре "Першы нацыянальны гандлёвы дом". Вместе с представителями КНР она создавала картины, символизирующие дружбу двух народов.



Помимо творческой деятельности, девушка занимается научной работой. Ее аспирантское исследование посвящено формированию сакрального пространства. "Я туда вкладываю свой опыт как художник-монументалист через научные исследования: как формировались представления о храме с V века до XXI века, что менялось, как искусство работает над собой. Это невероятно важно - исследовать и показывать", - подчеркнула она.-0-