Андрей Горбатенко также обратил внимание на развитие беспилотной авиации, средств борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы. По его словам, в Беларуси ведется работа по этим направлениям, а свои разработки представляют в том числе молодые ученые и представители военных вузов.-0-





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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный интеллект становится частью современных военных разработок, однако окончательное решение при ведении боевых действий должно оставаться за человеком. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Горбатенко на международной военно-научной конференции "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государства", которая проходит в Минске."Сегодня мы без искусственного интеллекта никуда не можем идти. Во всем мире этому уделяется внимание. На многих представленных сегодня образцах военной техники присутствуют элементы искусственного интеллекта", - отметил Андрей Горбатенко.При этом он подчеркнул, что применение таких технологий требует осторожности и контроля. "Искусственный интеллект - достаточно опасная вещь, и нужно управлять им. В любом случае при ведении боевых действий решение остается за человеком: он командир, начальник, несет ответственность за принятое решение. Конечно же, искусственный интеллект ему помогает, но все равно решение остается за человеком", - сказал заместитель госсекретаря Совета безопасности.