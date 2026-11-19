При этом он подчеркнул, что применение таких технологий требует осторожности и контроля. "Искусственный интеллект - достаточно опасная вещь, и нужно управлять им. В любом случае при ведении боевых действий решение остается за человеком: он командир, начальник, несет ответственность за принятое решение. Конечно же, искусственный интеллект ему помогает, но все равно решение остается за человеком", - сказал заместитель госсекретаря Совета безопасности.
Андрей Горбатенко также обратил внимание на развитие беспилотной авиации, средств борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы. По его словам, в Беларуси ведется работа по этим направлениям, а свои разработки представляют в том числе молодые ученые и представители военных вузов.-0-
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