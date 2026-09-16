Искусственный интеллект помогает в рыночной оценке квартир в Беларуси - Госкомимущество

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Искусственный интеллект помогает в рыночной оценке квартир в Беларуси. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера 16 сентября в Москве на сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.



"На основе информации и ресурсов государственного земельного кадастра и технологии искусственного интеллекта разработана модель оценки рыночной стоимости квартир. Нейросетевая модель легла в основу публичного сервиса, доступ к которому открыт для всех категорий пользователей. Сервис стартовал первоначально в Минске и в настоящее время модель уже покрывает все областные центры", - сказал Виталий Невера.



По его словам, модель обновляется ежеквартально. "Важно, что оценка строится не на субъективных мнениях, а на данных о реальных сделках согласно реестру цен", - обратил внимание председатель Госкомимущества.



"В Республике Беларусь успешно функционирует госреестр оценщиков - уникальный информационный ресурс, обеспечивающий прозрачность рынка оценочных услуг и оперативный доступ к сведениям об оценщиках, исполнителях и выданных заключениях оценки", - отметил он. Уже произведена интеграция реестра с сервисами Фонда социальной защиты населения, что позволило автоматизировать контроль актуальности данных о месте работы специалистов по оценке.-0-