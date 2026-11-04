Искусственный интеллект и обмен опытом. Чем заинтересовал молодых специалистов фестиваль педагогических идей

Учитель истории СШ №205 Минска имени Г. У. Дольникова Ульяна Милошевская поделилась, что от фестиваля их команда ждет новых знакомств, впечатлений, эмоций и, естественно, обмена опытом. "С нами будут работать коллеги из Сочи и из разных городов Беларуси, делясь личным опытом, а мы расскажем, как все выстроено в системе образования столицы", - рассказала участница.



Для себя Ульяна Милошевская бы хотела глубже погрузиться в сферу инновационных технологий. "Потому что наше общество не стоит на месте, мы очень стремительно развиваемся и двигаемся к чему-то новому постоянно, и этот фестиваль - хорошая возможность для получения такого опыта", - считает она.



В профессии девушка второй год работает по профильным дисциплинам с ребятами начиная с 5-го класса. "Я пришла в школу после магистратуры, но будучи еще студенткой 4-го курса, работала в школе, поэтому пришла не с пустыми руками, был какой-то багаж знаний, который я применяла активно на практике. Чувствую постоянно поддержку со стороны администрации и педагогического коллектива. Всегда можно обратиться, и они помогут, подскажут", - рассказала она.

Для учителя английского языка СШ №13 Жлобина имени В. В. Гузова Дианы Сердюковой это первый опыт участия в фестивале, поэтому у нее много ожиданий. "На фестивале уделяют много внимания искусственному интеллекту и работе с ним, поэтому я бы очень хотела научиться чему-то новому и использовать у себя. Я знакома с форумами и ресурсами ИИ, но, к сожалению, не всегда знаю, как правильно их употребить и использовать. Надеюсь, мне в этом помогут здесь", - поделилась участница.



Большой интерес к программе форума проявила и команда из Сочи. Учитель истории и обществознания Нодар Пруидзе рассказал, что для него первичная цель - обмен опытом. "Мы знаем в России, что белорусское образование очень высокого уровня. И это бесценный опыт - обмен идеями. Может быть, мы что-то подскажем своим белорусским коллегам. Ну и, конечно, белорусы научат нас многому", - считает он.



К фестивалю команда готовилась основательно, познакомившись с опытом участников прошлого года, а потом придумывая что-то новое. У Нодара Пруидзе от Минска очень приятные впечатления. Он считает, что здесь живут невероятно добрые и отзывчивые люди.



Для участников подготовили обширную программу: школу для взрослых, мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе и формированию у учащихся функциональной грамотности, лекции, тренинги, спортивно-патриотическую игру-конкурс, интеллектуальный и танцевальный досуг и многое другое.-0- Для учителя английского языка СШ №13 Жлобина имени В. В. Гузова Дианы Сердюковой это первый опыт участия в фестивале, поэтому у нее много ожиданий. "На фестивале уделяют много внимания искусственному интеллекту и работе с ним, поэтому я бы очень хотела научиться чему-то новому и использовать у себя. Я знакома с форумами и ресурсами ИИ, но, к сожалению, не всегда знаю, как правильно их употребить и использовать. Надеюсь, мне в этом помогут здесь", - поделилась участница.Большой интерес к программе форума проявила и команда из Сочи. Учитель истории и обществознания Нодар Пруидзе рассказал, что для него первичная цель - обмен опытом. "Мы знаем в России, что белорусское образование очень высокого уровня. И это бесценный опыт - обмен идеями. Может быть, мы что-то подскажем своим белорусским коллегам. Ну и, конечно, белорусы научат нас многому", - считает он.К фестивалю команда готовилась основательно, познакомившись с опытом участников прошлого года, а потом придумывая что-то новое. У Нодара Пруидзе от Минска очень приятные впечатления. Он считает, что здесь живут невероятно добрые и отзывчивые люди.Для участников подготовили обширную программу: школу для взрослых, мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе и формированию у учащихся функциональной грамотности, лекции, тренинги, спортивно-патриотическую игру-конкурс, интеллектуальный и танцевальный досуг и многое другое.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем интересен молодым специалистам XIV Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений, рассказали журналистам участники на его открытии в Доме молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.Фестиваль проходит с 4 по 6 ноября на площадке Минского городского образовательно-оздоровительного центра "Лидер". На нем собралось около 200 молодых людей, готовых делиться своими знаниями и получать новые навыки.