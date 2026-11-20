20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка. С 1990 года эта дата стала отмечаться как Всемирный день ребенка. Детство - уникальное, неповторимое время, которое закладывает базовые ценности, формирует характер и во многом определяет наш путь во взрослой жизни. Независимо от эпохи, страны или культурных особенностей, детство остается тем универсальным опытом, который объединяет каждого из нас. БЕЛТА решила взглянуть на фото из своего в архива, где запечатлены настоящее счастье, искренность и любопытство.





Мир вокруг меняется с поразительной скоростью: появляются новые технологии, трансформируются социальные уклады и меняются подходы к воспитанию. Однако внутренняя суть ребенка остается неизменной. Ему по-прежнему свойственны искреннее любопытство к окружающему миру, необходимо право на ошибку, время для игр и самое главное - чувство защищенности и любви со стороны взрослых.













Каждый взрослый когда-то был ребенком, и этот опыт продолжает влиять на наши решения и реакции даже спустя десятилетия. Осознание этого факта накладывает на общество огромную ответственность. Главная задача любой страны - не просто обеспечить физическое благополучие нового поколения, но и сохранить для него саму возможность быть ребенком: учиться, мечтать, расти в безопасной среде и верить в то, что мир открыт для самых смелых идей.

















В Беларуси охрана детства - одно из приоритетных направлений государственной политики. Права и законные интересы маленьких граждан закреплены в Конституции, Кодексе о браке и семье и многих других документах. С начала 90-х в нашей стране начался активный законотворческий процесс, направленный на создание правового механизма, обеспечивающего защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. В 1993 году в Беларуси, первой среди республик бывшего СССР, был принят закон "О правах ребенка", который стал своего рода национальной декларацией. На законодательном уровне был закреплен правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта права, установлены принципы государственной политики, а также регламентированы обязанности государственных органов и должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий для реализации прав детей.





"Есть вещи, которые молодые люди просто не могут понять в силу своего возраста. Но мы, старшее поколение, должны вовремя объяснить, что жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать, что нажитые богатства не заменят счастья видеть, как продолжается твой род", - отметил в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2023 году Президент Беларуси Александр Лукашенко.









А во время общения с коллективом Минской областной детской клинической больницы в 2024 году глава государства подчеркнул, что в Беларуси для детей будут делать все, потому что они - главное. Реализуя этот приоритет на деле, в Беларуси создана система широкой социальной помощи. Так, в 2026 году на выплату пособий семьям с детьми выделено 4,1 млрд рублей, из них 2,3 млрд - на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Выплатами охвачено более 320 тыс. детей. За весь период реализации программы "Семейный капитал" (с 2015 года) открыто 156,9 тыс. вкладов, на которые зачислено $827 млн и более 2 млрд рублей.









Также семьям с детьми с инвалидностью и многодетным семьям в Беларуси оказывается денежная поддержка. Например, социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены для ребенка с инвалидностью с 4-й степенью утраты здоровья. Ежемесячное и единовременное социальные пособия на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Для многодетных семей действуют льготные условия предоставления ежемесячного социального пособия - критерий нуждаемости составляет 115% бюджета прожиточного минимума (для других семей - 100%).









Семьям с двойней, тройней и более детьми, а также семьям с ребенком с инвалидностью оказывается помощь нянь. За первое полугодие услугами няни воспользовались более 2 тыс. семей. В помощь родителям есть также услуги социального патроната, социальной передышки. К школе также оказывается денежная помощь. Так, в 2026 году помощь на подготовку школьников к учебному году получили более 113,7 тыс. многодетных семей.





Помимо финансовой поддержки семей, в Беларуси выстроена система, которая сопровождает ребенка на протяжении всего взросления. В стране действуют учреждения дошкольного, общего среднего и специального образования, а также сеть центров дополнительного образования детей и молодежи, где ребята могут раскрыть свои таланты в творчестве, технике, спорте и науке. Отдельное направление - организация летнего отдыха и оздоровления: ежегодно при поддержке государства работают лагеря, а также специализированные санатории для детей с особенностями здоровья. Такая система позволяет не только дать ребенку качественное образование, но и создать вокруг него среду, в которой он может развиваться, общаться и полноценно расти.













Всего в Беларуси проживают более 1,7 млн детей в возрасте до 18 лет - каждый пятый житель страны. В городах проживает 81,4% ребят, в сельской местности - 18,6%. На 1 тыс. мальчиков в среднем приходится 951 девочка. Популярные имена у мальчиков - Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, у девочек - София, Мария, Анна, Ева. При этом иногда родители отдают предпочтение необычным и экзотическим именам (Венера, Весна, Орион), а также старинным (Добрыня, Кузьма, Глафира).













В Брестской области, например, среди редких и необычных мужских имен встречались Килиан Айо, Мика, Муминхон, Алмаз, Ахиллес, среди женских - Леа Нанди, Вирсавия, Калерия, Мирайя, Севиль. Жители Минской области мальчиков называли Якуб, Кузьма, Лиам, Клим, Марсель, девочек - Наомия, Леона, Эстер, Лукерья, Айрин. Минчане среди имен для мальчиков выбирали Добрыня, Нестор, Соломон, Марс, Леопольд, для девочек - Весна, Глафира, Соломея, Кассиопея, Олимпиада.









Детей не зря называют будущим страны, ведь сегодняшние детсадовцы и школьники совсем скоро станут лицом экономики, культуры, науки. Каждый ребенок, растущий в заботе и любви, - это не только личное счастье семьи, но и общий капитал общества, его самая ценная инвестиция.









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