Исаченко про День белорусской письменности: он словом связывает поколения

5 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. День белорусской письменности призван объединять людей, показывать белорусскую духовность и связывать поколения словом. Такое мнение выразил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко на торжественном открытии XXXIII Дня белорусской письменности в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.На церемонии открытия приветственный адрес от Президента зачитала заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.Собравшихся поздравил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко: "Этот республиканский праздник призван объединить нас всех, показать нашу белорусскую духовность, словом связать поколения".Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси отметил: "Белорусская письменность имеет глубокие корни. Через письменность по всей стране распространялся свет веры, закладывались основы культуры и духовности. Важно, что сегодняшнее торжество проходит в Костюковичах - городе с богатой историей и традициями".Владыка указал, что слово занимает центральное место в жизни человека: "С одной стороны оно является зеркалом души, в котором отражается духовно-моральный облик того, кто говорит, а с другой - слово воздействует на душу и сердце слушателя, его мировосприятие".Продолжилась церемония открытия праздничным концертом "Родная мова - мова шчаслівых людзей", в котором задействовано около 600 артистов. Его главным художественным образом стал образ женщины - хранительницы семейного очага, матери, учителя.-0-Фото Олега Фойницкого, Ярослава Зарецкого