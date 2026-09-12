Ипатов: на Минск равняются все города нашей страны

Как отметил Вадим Ипатов, перед приближающимся Днем народного единства начало торжественных мероприятий у стелы "Минск - город-герой" в День города - это прежде всего демонстрация единства народа.

"Мы понимаем, какой коварный враг напал на нашу землю, и обелиск является не только памятником воинской славы, но и трудовой. Враги хотели разрушить нашу столицу, стереть ее с лица земли, как тысячи деревень и поселков нашей страны. Но мы восстали из пепла, отстояли свою независимость, восстановили город и страну. И сегодня мы видим, какие они красивые - это все результат труда наших людей", - отметил Вадим Ипатов.