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Инвентаризацию систем питьевого водоснабжения проводят в Беларуси

Опубликовано:

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Общество
29 сентября 2026, 19:19

Инвентаризацию систем питьевого водоснабжения проводят в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили порядок инвентаризации систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказала на вебинаре НЦЗПИ по разъяснению норм закона "О питьевом водоснабжении и водоотведении (канализации)" генеральный директор ГПО "Белводоканал" Ирина Ровбо, передает корреспондент БЕЛТА.
 В рамках реализации ст.8 закона "О питьевом водоснабжении и водоотведении" постановлением Совета Министров №388 от 31 июля 2026 года утверждены порядок разработки и утверждения схем питьевого водоснабжения и водоотведения, а также порядок проведения инвентаризации соответствующих систем. Схемы необходимы при подготовке предпроектной и проектной документации по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем, а также при градостроительном планировании. Разрабатывают их местные исполнительные и распорядительные органы на подведомственных территориях. "Схемы определяют поэтапное развитие и оптимизацию систем питьевого водоснабжения и водоотведения в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - пояснила Ирина Ровбо.

Разработка схем включает описание структуры питьевого водоснабжения и водоотведения, разделение на эксплуатационные зоны по охвату потребителей и абонентов, а также сведения о территориях, не охваченных централизованными системами. В документах указываются организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях, независимо от формы собственности, результаты ежегодной инвентаризации систем, мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения, и другое.

"Отдельный раздел посвящен оптимизации и повышению надежности и эффективности систем. В нем отражаются фактическое потребление воды, структура водопотребления и объемы отведения сточных вод, а также баланс использования воды и отведения сточных вод по целям использования, в том числе в разрезе юридических и физических лиц", - сказала гендиректор.

Кроме того, анализируются резерв и дефицит производственных мощностей сооружений и устройств централизованных систем, а также их энергоэффективность. "На основании собранных данных формируется прогнозный баланс водопотребления и отведения сточных вод на расчетный период в 10 лет. При этом отдельно выделяется первый этап продолжительностью пять лет. Такой период сопоставим со сроками разработки градостроительной документации и позволяет планировать развитие населенных пунктов в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - добавила специалист.

В схемах также определяются основные направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения и водоотведения, а также целевые показатели. Отдельной частью документа является технико-экономическое обоснование вариантов развития. "Сравниваются наиболее эффективные и актуальные варианты реализации, после чего определяются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем с оценкой их стоимости, перспективности и с учетом реальных запросов населенного пункта, граждан и реального сектора экономики", - отметила Ирина Ровбо.

Помимо текстовой и расчетной частей, схема включает графическое отображение систем, сооружений и устройств водоснабжения и водоотведения с обозначением основных объектов. Карту-схему можно подготовить на бумаге или в электронном виде. Схемы утверждают местные исполнительные и распорядительные органы. Они действуют в течение 10 лет с даты утверждения, однако при необходимости могут актуализироваться. 

Инвентаризация является основой для разработки и актуализации схем водоснабжения и водоотведения. "Она включает сбор и систематизацию сведений о местоположении, количестве, протяженности, техническом состоянии и других характеристиках систем питьевого водоснабжения и водоотведения на соответствующих административно-территориальных единицах. Учитываются данные ежегодной инвентаризации, сведения о бесхозяйных сетях и предполагаемых собственниках, а также информация о не действующих объектах, в том числе не подлежащих дальнейшей эксплуатации в целях их исключения. Также устанавливаются принадлежность систем и границы эксплуатационной ответственности сторон, лица, претендующие на право владения таких систем", - дополнила гендиректор.

Результаты инвентаризации МЖКХ использует при разработке государственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, а также при формировании и актуализации сведений государственного реестра систем. Местные органы власти применяют эти данные при подготовке региональных программ.

Инвентаризация проводится ежегодно до 1 ноября специально созданной комиссией. В ее состав входят представители организаций водоснабжения и водоотведения, территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения, структурных подразделений исполкомов, отвечающих за архитектуру и градостроительство, а также других заинтересованных служб. Сначала собираются данные о расположении систем, изучаются данные информационных систем и материалы обследований. Также анализируются сведения о проектируемых и построенных объектах, после чего составляется план-график инвентаризации. Затем специалисты уточняют фактическое состояние систем, их способность обеспечивать надежное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение, обследуют источники питьевого водоснабжения, централизованные и нецентрализованные системы, а также системы дождевой канализации. Уточняются границы эксплуатационной ответственности, собственники сетей и организации, фактически осуществляющие их эксплуатацию. Выявляются объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии или не пригодные для дальнейшего использования. По итогам составляются акт инвентаризации и сводная ведомость. Акт утверждают местные исполнительные и распорядительные органы. Копии утвержденного акта и сводной ведомости до 1 декабря года проведения инвентаризации направляются в ГПО "Белводоканал". Эти материалы используются для формирования и актуализации сведений государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения.-0-
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