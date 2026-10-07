"ИнтерСтиль-2026": здесь рождаются тренды красоты будущего

Что ждет участников и гостей:

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить:

Подробности на официальном сайте выставки: interstyle.by Размещение рекламы на БЕЛТА

Масштабная экспозиция: более 150 брендов и новинок индустрии на одной площадке.Обучение и практика: 45+ мастер-классов и презентаций - идеальный формат для демонстрации ваших услуг и привлечения лояльных клиентов.Шоу, модные показы и конкурсы: площадка для креативных состязаний, где победители получают признание экспертов и ценные призы.Экспертный диалог: конференции и открытые сессии, где можно получить ответы на самые актуальные вопросы бизнеса.Участие в "ИнтерСтиле" - это доступ к качественной аудитории в 7000 человек и работа на одной из лучших площадок города. За 4 дня работы выставки вы получите максимум возможностей для расширения сети контактов и укрепления позиций вашего бренда на рынке.Самые проходимые локации (угловые стенды, зоны у входа и в центральных проходах) разбирают первыми.- Индивидуальный расчет стоимости участия.- Подбор идеальной локации для вашего стенда.- Приоритетное включение в официальный каталог и маркетинговые анонсы выставки.