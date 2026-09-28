Интернет для дома и семьи в одном тарифе - "#ВсёвДом Анлим" от А1 всего за 29 рублей в месяц

Дом - это десятки ежедневных сценариев. Утром родители подключаются к рабочим созвонам, днем дети учатся, общаются с друзьями и смотрят любимый контент, вечером вся семья собирается вместе за фильмом или сериалом. Для всего этого нужен надежный интернет, стабильная связь и сервисы, которые делают жизнь комфортнее.
Именно поэтому "#ВсёвДом Анлим" собрал все необходимое в одном тарифе:
- быстрый домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с поможет работать, учиться, смотреть фильмы и играть онлайн без ограничений;
- две мобильные SIM-карты с полным безлимитом звонков и интернета позволят общаться с близкими 24/7;
- современный двухдиапазонный Wi Fi роутер обеспечивает стабильный сигнал для всех устройств в доме;
- доступ к онлайн-кинотеатру VOKA, который открывает широкий выбор ТВ-каналов, фильмов, сериалов и трансляций.
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- Шаг 1: оставить заявку на подключение;
- Шаг 2: подключить услуги с помощью нашего специалиста;
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