28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фигуристы Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов назвали интересным опыт участия в спортивном шоу "Грани невозможного", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На шоу в "Минск-Арене" вместе с представителями других видов спорта выступили фигуристы из Беларуси, России и Франции. Белорусские зрители увидели в деле олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чемпионок мира и призеров Игр Евгению Медведеву и Оксану Домнину. Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов вместе с командой синхронного катания "Камелия" представили программу "Свет внутри".





"Можно сказать, что лед - основа сцены. Все настилы и части площадки стоят на нем, перед номерами фигуристов "уезжают", а по окончании выкатываются обратно. Из-за декораций льда совсем немного, что для нас непривычно. Мы выступаем в танцах на льду, где акцент сделан на скольжении, а не на выбросах. Здесь катания минимум, это скорее акробатический номер с поддержками", - отметил Блинов.





"Для шоу мы поставили новую программу. На соревнованиях мы на льду только вдвоем, а сейчас вместе с нами 16 человек, которые занимают большую часть площадки. Мы находимся по центру композиции, девушки катают вокруг нас. Это очень интересно, такого опыта у нас еще не было", - сказала Андреева.





К подготовке номера фигуристы приступили по возвращении с Кубка Албены Денковой. В Софии белорусы были близки к медалям, как и на предыдущих турнирах старта сезона-26/27. "На "Челленджерах" мы становились четвертыми и пятыми, в Грузии уступили третьему месту восемь сотых балла. В Болгарии шли вторыми после ритм-танца, но произвольный не удался. Пока чуть-чуть не хватает до тройки, но мы работаем, чтобы наконец туда попасть", - говорит Екатерина.





На следующей неделе Блинов и Андреева выступят на турнире в Венгрии, а в конце декабря примут участие в чемпионате Беларуси. В январе дуэт ожидают Универсиада в Китае и чемпионат Европы в Швейцарии.-0-