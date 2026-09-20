Интерес граждан к проходящим в России выборам высокий - Карпенко

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес граждан к проходящим в России выборам высокий. Это отметил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко после посещения участков для голосования в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.Во внимании Игоря Карпенко вопросы соответствия избирательного процесса нормам законодательства Российской Федерации о выборах и международным стандартам, а также обеспечения общественной безопасности на участках. По его словам, мониторинг электоральной кампании традиционно базируется на принципах открытости, объективности и взаимного уважения суверенитета государства.По итогам посещения участков для голосования, общения с избирателями и национальными наблюдателями Игорь Карпенко отметил: "Мы фиксируем высокий интерес граждан к проходящим выборам. Также стоит подчеркнуть полную готовность членов избирательных комиссий к обеспечению безопасности на местах и строгое соблюдение в ходе голосования основных принципов избирательного права".-0-