Институт погранслужбы Беларуси стал базовой организацией в СНГ по исследованию проблем борьбы с трансграничной преступностью

На встрече были приняты решения о создании нескольких базовых организаций. Так, Пограничный научно-исследовательский центр ФСБ России стал базовой организацией по исследованию проблем обеспечения безопасности в пограничной сфере.

Статус базовой организации в области медико-биологического и социально-психологического обеспечения деятельности человека в стрессовых и экстремальных, в том числе космических, условиях получил Институт медико-биологических проблем Российской академии наук. А Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации - базовой организации в сфере безопасности дорожного движения Статус базовой организации в области медико-биологического и социально-психологического обеспечения деятельности человека в стрессовых и экстремальных, в том числе космических, условиях получил Институт медико-биологических проблем Российской академии наук. А Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации - базовой организации в сфере безопасности дорожного движения

Кроме того, базовой организацией по подготовке кадров в сфере безопасности дорожного движения по образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам стал Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова.-0- Кроме того, базовой организацией по подготовке кадров в сфере безопасности дорожного движения по образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам стал Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова.-0-





Фото Максима Гучека

7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Институт пограничной службы Беларуси стал базовой организацией в Содружестве Независимых Государств по исследованию проблем борьбы с трансграничной преступностью, обучению кадров и повышению квалификации профильных специалистов пограничных ведомств. Такое решение принято в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.