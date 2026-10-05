Иностранные парламентарии примут участие в форуме о семейных ценностях "Разговор о важном" в Полоцке 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В форуме "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" в Полоцке будут участвовать зарубежные парламентарии. Об этом журналистам рассказала председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Наталия Павлюченко, передает корреспондент БЕЛТА.



Наталия Павлюченко напомнила, что 14 октября в Беларуси стартует Неделя родительской любви. Продлится она до 21 октября. "В Полоцке 12 и 13 октября пройдет очередной, ставший уже традиционным форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который также посвящен семейным ценностям. Он проводится под эгидой Совета Республики во взаимодействии с Белорусской православной церковью", - рассказала Наталия Павлюченко.



Она отметила, что повестка форума масштабна, а сам он будет иметь международный формат. В нем примут участие иностранные парламентарии, в первую очередь из стран СНГ. "Мы будем говорить о том, что нас объединяет, несмотря на отличия в культуре или государственном устройстве, - о традиционной семье", - подчеркнула председатель Постоянной комиссии.



В преддверии форума, 9 октября, с 15.00 до 17.00 пройдет единый день прямых телефонных линий, в котором примут участие все члены Совета Республики. Тематика - вопросы семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Подробная информация о прямых телефонных линиях размещена на сайте Совета Республики.



Форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" пройдет уже в четвертый раз. В 2025-м площадкой для встречи был Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке. Традиционно среди тем форума - воспитание подрастающего поколения, формирование нравственности у школьников, создание и усиление условий для рождения здоровых детей, преемственность поколений и другие вопросы.-0-