Иностранец при трудоустройстве предъявил поддельный документ о временном проживании в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России, который при попытке трудоустроиться в одну из организаций Минского района предъявил поддельный бланк разрешения на временное проживание. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.



Мужчина 1979 года рождения обратился в организацию с целью трудоустройства и предоставил в отдел кадров пакет документов. При визуальном осмотре у сотрудницы возникли сомнения в подлинности бланка разрешения на временное проживание. Для проверки документа она обратилась в милицию.



Согласно заключению эксперта, бланк изготовлен не предприятием, которое производит продукцию такого вида. Изображения, включая номер бланка, печатные тексты, оттиск печати и основные элементы защиты, выполнены способом цветной струйной печати. Мужчина признался, что приобрел документ через интернет, еще находясь на территории РФ. Получив его, он решил приехать в Беларусь и легально устроиться на работу.



В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде Минского района.-0-