Инновационную технологию производства асфальтобетонных смесей впервые внедрили в Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые внедрили инновационную технологию производства асфальтобетонной смеси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.



По инициативе Минтранса РУП "Бреставтодор" совместно со специалистами "БелдорНИИ" внедрил передовой метод производства асфальтобетонных смесей с использованием асфальтогранулята (переработанного старого асфальта) для устройства верхних слоев дорожного полотна. Министерство выступило ключевым координатором этого процесса, обеспечив переход разработки из перспективной плоскости в практический статус.



"Это качественный шаг вперед для дорожной отрасли. Подобные технологии с использованием асфальтогранулята в верхних слоях покрытия ранее в стране не использовались. Фрезерованный асфальт применялся только в нижних слоях дорожной одежды. Экспериментальной площадкой для запуска стал производственный участок в деревне Лесино филиала ДЭУ №24 "Бреставтодор". Новую технологию уже успешно протестировали на практике - на текущем ремонте участка дороги Р13 Клецк - Синявка - Ганцевичи - Лунинец", - пояснили в Минтрансе.



Внедрение ресайклинга показало свою экономическую эффективность. Сезонный выпуск 50 тыс. т смесей с добавлением гранулята обеспечил существенное снижение годовой себестоимости дорожной продукции. Также технология позволила вовлечь в оборот и дополнительно переработать большой объем старого асфальта. В целом обеспечивается экономия до 10% в стоимости объекта, включая самый дорогостоящий компонент - битум, а также до 20% инертных материалов - песка и щебня. "В планах - масштабировать эту технологию на всей сети республиканских автодорог", - подчеркнули в ведомстве.-0-