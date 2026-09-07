Инновации и партнерство: выставка китайских товаров и услуг 2026 пройдет в Минске

8 сентября, за день до открытия выставки, эксклюзивное сопутствующее мероприятие для деловых гостей впервые пройдет на площадке SINOMACH ФАКЕЛ. В программе - "Специализированная презентация инвестиционного климата Китайско-Белорусского индустриального парка" и "Китайско-белорусская В2В-встреча торгово-экономических переговоров". Здесь происходят адресные переговоры между китайскими и белорусскими предприятиями в формате "один на один" в таких сферах, как промышленность, автомобили и автозапчасти, станкостроение и высокотехнологичное оборудование, фармацевтика и здравоохранение, цифровые технологии и другие. Если вы хотите за короткое время установить контакты с максимальным числом высокоэффективных китайских предприятий, обязательно посетите эту авторитетную B2B-встречу. Для этого нужно зайти на официальный сайт выставки www.chinashow.by и связаться с организационным комитетом. На основе вашей товарной категории вам подберут наиболее подходящие компании для переговоров в формате "один на один". 8 сентября, за день до открытия выставки, эксклюзивное сопутствующее мероприятие для деловых гостей впервые пройдет на площадке SINOMACH ФАКЕЛ. В программе - "Специализированная презентация инвестиционного климата Китайско-Белорусского индустриального парка" и "Китайско-белорусская В2В-встреча торгово-экономических переговоров". Здесь происходят адресные переговоры между китайскими и белорусскими предприятиями в формате "один на один" в таких сферах, как промышленность, автомобили и автозапчасти, станкостроение и высокотехнологичное оборудование, фармацевтика и здравоохранение, цифровые технологии и другие. Если вы хотите за короткое время установить контакты с максимальным числом высокоэффективных китайских предприятий, обязательно посетите эту авторитетную B2B-встречу. Для этого нужно зайти на официальный сайт выставки www.chinashow.by и связаться с организационным комитетом. На основе вашей товарной категории вам подберут наиболее подходящие компании для переговоров в формате "один на один".

В первый день выставки, 9 сентября, в 11:00 в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" состоится торжественная церемония открытия. В мероприятии примут участие высокопоставленные гости из политических и деловых кругов Китая и Беларуси, которые перережут символическую ленту. В условиях, когда всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Беларусью сохраняет высокий уровень развития и приносит плодотворные результаты в различных сферах, встреча гостей в Минске для обсуждения вопросов сотрудничества имеет особое значение.

9 сентября в 14:00 состоится Белорусско-Китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Тема - "Промышленность объединяет Евразию". Мероприятие станет важным шагом в реализации стратегических задач "Года промышленного сотрудничества Китая и Беларуси 2026-2027". На форуме соберутся представители государственных органов, торгово-промышленных палат и деловых кругов двух стран для углубленного обмена мнениями по вопросам сотрудничества в промышленной сфере и рыночных тенденций. Если вы являетесь представителем бизнеса или отраслевым экспертом, заинтересованным в развитии китайско-белорусской торговли, не пропустите этот замечательный форум!



9 сентября в 14:00 состоится Белорусско-Китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Тема - "Промышленность объединяет Евразию". Мероприятие станет важным шагом в реализации стратегических задач "Года промышленного сотрудничества Китая и Беларуси 2026-2027". На форуме соберутся представители государственных органов, торгово-промышленных палат и деловых кругов двух стран для углубленного обмена мнениями по вопросам сотрудничества в промышленной сфере и рыночных тенденций. Если вы являетесь представителем бизнеса или отраслевым экспертом, заинтересованным в развитии китайско-белорусской торговли, не пропустите этот замечательный форум!

10 сентября в "БелЭкспо" запланирована "Презентация предприятий". Представители высокоэффективных китайских компаний выступят со специальными докладами, продемонстрируют ключевые продукты и технологические преимущества своих производств, открывая новые горизонты для китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.





В этом году в выставке принимают участие несколько ведущих китайских компаний. Усиская технологическая компания "Жуйэнь" занимается рентгеновским неразрушающим контролем, имеет более 50 патентов, сотрудничает с рядом научно-исследовательских институтов. Ее продукция применяется в аэрокосмической промышленности, автомобилестроении и других отраслях. Усиская технологическая компания "Линшэн" специализируется на ультразвуковом неразрушающем контроле литиевых батарей, владеет более чем 100 патентами, предлагает на зарубежные рынки решения по безопасности на всех этапах жизненного цикла батарей. Компания машиностроения "Лансин" достигла успехов в выпуске станочного оборудования и комплектных линий для холодного профилегиба. Производство отличается высокой стабильностью, благодаря отличному качеству продукция экспортируется во многие страны Евразии, завоевав доверие зарубежных клиентов.



Организационный комитет искренне желает, чтобы каждый участник и посетитель выставки получил максимальную пользу от значимого мероприятия.

Приглашаем вас посетить Национальный выставочный центр "БелЭкспо" с 9 по 11 сентября 2026 года. В дни работы 5-й выставки китайских товаров и услуг (Беларусь) будет организована бесплатная консультация специалистов традиционной китайской медицины. Вы сможете на месте познакомиться с ее уникальными методами диагностики и лечения. Организационный комитет также подготовил для посетителей оригинальные сувениры с китайской тематикой (стоит поспешить - их количество ограничено). Ждем вас в Минске - на выставке китайских товаров и услуг - для поиска новых возможностей сотрудничества!



Приглашаем вас посетить Национальный выставочный центр "БелЭкспо" с 9 по 11 сентября 2026 года. В дни работы 5-й выставки китайских товаров и услуг (Беларусь) будет организована бесплатная консультация специалистов традиционной китайской медицины. Вы сможете на месте познакомиться с ее уникальными методами диагностики и лечения. Организационный комитет также подготовил для посетителей оригинальные сувениры с китайской тематикой (стоит поспешить - их количество ограничено). Ждем вас в Минске - на выставке китайских товаров и услуг - для поиска новых возможностей сотрудничества!

С наступлением золотой осени открывается 5-я выставка китайских товаров и услуг (Беларусь). Она пройдет с 9 по 11 сентября в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске. В этом году выставка отмечает свое 5-летие и уже по традиции представит множество высококачественных китайских предприятий. Программа насыщена сопутствующими мероприятиями, такими как форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компаний. Это значимое мероприятие служит важной платформой для торгово-экономического сотрудничества, технологического обмена и совместных бизнес-возможностей между Китаем и Беларусью.

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