Информация о более чем 1,5 млн объектов недвижимости содержится в Едином реестре имущества





По ее словам, система постоянно обновляется: какие-то объекты продаются, какие-то передаются. Также в информационной системе Единого реестра имущества зарегистрировано более 15 тыс. юридических лиц, в том числе 14 тыс. государственных юрлиц и почти 2 тыс. хозяйственных обществ.

Юрлица вносят данные по множеству параметров, включая признак использования объектов и характеристики жилищного фонда (социальное или арендное жилье). Благодаря многолетней работе по сбору и систематизации информации сегодня ведомство имеет возможность формировать точные выходные формы по регионам, стране и конкретным организациям.





"Что нам это дает? Понимание общей картины: сколько у нас имущества, в том числе неиспользуемого. В основном это объекты социально-культурного назначения и торгового обслуживания, в меньшей степени - офисные, производственные и сельскохозяйственные. Если в системе ставится отметка "неиспользуемое имущество", оно автоматически попадает в открытый модуль, где любой желающий может найти объект, предлагаемый к продаже, аренде или безвозмездной передаче под инвестпроекты, а также узнать дату конкретного аукциона", - пояснила представитель Госкомимущества.

Это ведомство совместно с Национальным кадастровым агентством, выступающим оператором ЕРИ, постоянно совершенствует платформу с учетом предложений от юрлиц и граждан. В планах на будущее - превратить модуль информирования в полноценную национальную торговую площадку. "Мы хотим перевести все процедуры с имуществом на электронные торги, так как практика показывает их максимальную прозрачность и оперативность. Кроме того, нашу цель видим в том, чтобы объекты, которые сегодня можно приобретать без торгов, пользователи могли купить в один клик: нажал кнопку "готов купить", система сформировала электронный договор купли-продажи, прошла оплата, а в перспективе - и электронная регистрация", - резюмировала Ирина Тяглова.-0- Это ведомство совместно с Национальным кадастровым агентством, выступающим оператором ЕРИ, постоянно совершенствует платформу с учетом предложений от юрлиц и граждан. В планах на будущее - превратить модуль информирования в полноценную национальную торговую площадку. "Мы хотим перевести все процедуры с имуществом на электронные торги, так как практика показывает их максимальную прозрачность и оперативность. Кроме того, нашу цель видим в том, чтобы объекты, которые сегодня можно приобретать без торгов, пользователи могли купить в один клик: нажал кнопку "готов купить", система сформировала электронный договор купли-продажи, прошла оплата, а в перспективе - и электронная регистрация", - резюмировала Ирина Тяглова.-0-





Фото Кристины Аксёновой