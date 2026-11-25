25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какая совместная работа ведется концерном "Беллегпром" с Белорусской железной дорогой по укреплению импортонезависимости, рассказала журналистам председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич перед началом "Диалоговой площадки с промышленными предприятиями Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.



Надежда Лазаревич подчеркнула, что благодаря поддержке правительства и своевременным решениям концерн выступает единым оператором и предлагает комплексный подход к сотрудничеству. По ее словам, это послужило мощным импульсом для углубления взаимодействия с Министерством транспорта и коммуникаций и Белорусской железной дорогой.



Она отметила открытость руководства железной дороги и нацеленность на поддержку отечественных производителей. В партнерстве ключевую роль играют гибкость, разнообразие форм взаиморасчетов и внимание к запросам заказчика. "Действительно, когда ты видишь обратную связь, то максимально хочешь быть полезным и работать во благо нашей страны, - подчеркнула Надежда Лазаревич. - Мы работаем гибко, у нас различная форма взаиморасчетов и, самое главное, мы слышим нашего потребителя. Есть самое главное правило: когда потребитель пришел к тебе второй раз, значит, это успех. Мы хотим, чтобы вы приходили к нам постоянно". Концерн стремится быть надежным партнером, обеспечивая железнодорожников качественной технологичной спецодеждой, гарантирующей безопасность и защиту здоровья работников. Кроме того, она сделала акцент на социальной составляющей: на предприятиях обеих отраслей трудятся белорусы, создавая продукцию друг для друга.



Отдельно председатель концерна остановилась на создании комфорта и уюта в поездах, назвав вагоны уголком белорусских возможностей. Концерн готов также участвовать в обустройстве ведомственных санаториев, детских оздоровительных лагерей и других объектов БЖД. Надежда Лазаревич обратила внимание, что ребрендинг фирменного поезда - комплексное решение и не предел совместной работы. "Есть еще одна деталь, которая, может быть, войдет в обиход пользования наших потребителей. И если получится, то у вас будет самый замечательный комплект для удобства и комфорта уже в виде изделий, которыми пользуются люди. Железная дорога сейчас работает над тем, чтобы сделать поездку более комфортной", - поделилась планами она.



Заместитель начальника государственного объединения "Белорусская железная дорога" Владимир Быцкевич отметил, что вопрос импортозамещения запасных частей, оборудования, комплектующих материалов стоит остро. Работа в этом направлении начата в 2025 году. "Сегодня мы подводим небольшие итоги, при этом не останавливаемся, продолжаем двигаться дальше. Мы просто хотим сделать легкий срез, который позволит понять, что нам еще осталось преодолеть, где еще необходимо доработать, чтобы сказать, что мы сегодня импортонезависимы, перевооружились, - обратил внимание он. - Есть еще определенный пункт тех комплектующих, которые необходимо доработать, но практически по всему наименованию ведется работа. То есть мы видим направление, двигаемся, где-то результат уже достигнут, где-то мы его достигнем в ближайшей перспективе".



Владимир Быцкевич подчеркнул, что требования к качеству комплектующих остаются бескомпромиссными: детали-аналоги должны на 100% соответствовать заводским оригиналам и всем нормативным документам, поскольку нормы качества на предприятии не снижаются. Он отметил, что БЖД открыта к сотрудничеству с партнерами любой формы собственности и сейчас формирует широкий пул поставщиков запасных частей - от промышленных гигантов до небольших частных компаний.



В мероприятии приняли участие представители около 80 промышленных предприятий. Во время диалоговой площадки будет организована экспозиция деталей и запчастей, востребованных для обслуживания подвижного состава и инфраструктуры Белорусской железной дороги, а также продукции предприятий концерна "Беллегпром".-0-