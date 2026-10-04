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Имя тебе - Учитель! Новая жизнь старых фотографий белорусских педагогов из архива БЕЛТА

Опубликовано:

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Общество
04 октября 2026, 12:16

Имя тебе - Учитель! Новая жизнь старых фотографий белорусских педагогов из архива БЕЛТА

В первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День учителя. На плечах педагогов лежит важная миссия по обучению ребят, воспитанию молодого поколения. Но какой он - белорусский учитель? Для ответа на этот вопрос обратимся к старым фотографиям, на которых запечатлены простые наставники. БЕЛТА продолжает серию публикаций, в которых ретрофотографии из архивов агентства обретают свою новую жизнь.

Белорусский учитель - прежде всего проводник в мир новых знаний. Он каждый день переводит точный язык науки - формул, дат и сложных законов - в понятные и доступные для ребенка образы. В кабинете физики абстрактные законы Ньютона обретают вес, на уроках химии в колбах рождаются новые вещества, а история перестает быть простым текстом в учебнике и превращается в реальные события с настоящими героями.


За привычной школьной рутиной скрывается колоссальный интеллектуальный труд: чтобы дать ребятам прочный фундамент знаний, учитель сам постоянно находится внутри своей науки. Важно ведь, чтобы ученик не просто запомнил отличия ямба от хорея, виды почв или дату Октябрьской революции, но понял, какая логика скрывается за теми или иными процессами, и научился сам применять эту информацию в жизни.


Миссия белорусского учителя гораздо масштабнее школьной доски. Педагог формирует личность, воспитывает молодое поколение. Именно в школе ребята учатся дружить, спорить, признавать ошибки и брать ответственность за общие дела. Учитель задает ту самую невидимую систему координат, где честность, трудолюбие и уважение к старшим становятся нормой жизни.


Хороший педагог никогда не будет воспитывать только нравоучениями, он сам станет примером - сдержанностью в конфликте, справедливостью в оценке, готовностью прийти на помощь. В этом его тихая, ежедневная работа - помочь каждому ребенку нащупать внутренний стержень, научить отличать главное от второстепенного и вырасти не просто эрудированным, а порядочным человеком, для которого слова "ответственность", "Родина", "любовь" наполнятся личным смыслом.



Среди большого количества педагогов, которые стали примером для своих учеников, можно вспомнить Ариадну Ивановну Казей, сестру легендарного партизана Марата Казея. В годы Великой Отечественной войны ее семья оказалась в зоне оккупации. Мать, укрывавшая в своем доме раненых народных мстителей и поддерживавшая связь с подпольем, была арестована фашистами в 1941 году и казнена в Минске. Спустя год, в ноябре 1942-го, Ариадна и Марат пополнили ряды партизанского отряда им. 25-летия Октября.

Зимой 1943 года, во время прорыва из вражеского окружения, девушка получила тяжелейшее обморожение конечностей. В лесу без анестезии семнадцатилетней партизанке пришлось пережить ампутацию ног. Эвакуация на самолете и последующее лечение в иркутском госпитале потребовали еще пяти хирургических вмешательств.

Несмотря на присвоение первой группы инвалидности, она нашла в себе силы для созидания. С Победой, весной 1945 года, она поступила в Минский педагогический институт на филологический факультет. Всю свою мирную жизнь Ариадна Ивановна преподавала белорусский язык и литературу в 28-й школе Минска. Она организовала в декабре 1969 года в учебном заведении зал боевой славы имени своего брата, который действует и сегодня. Государство высоко оценило ее вклад в просвещение: в 1968 году педагогу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали "Серп и Молот".



Большие испытания в годы Великой Отечественной войны выпали и на долю уроженки Шумилинского района Витебской области Ольги Антоновны Титовой. Она была партизанкой в бригаде им. С.М.Короткина. За свои смелые действия была награждена медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Партизану Отечественной войны" I степени. В первом после освобождения Беларуси учебном году, с 1 сентября 1944 года, она стала учительницей белорусского языка и литературы в Обольской средней школе, а с 1960 по 1970 год была директором. Признанием ее педагогических заслуг стало звание "Заслуженный учитель БССР".



Учитель может стать еще и тем человеком, который разглядит в ребенке искру творчества и не даст ей угаснуть. Именно он заметит, что у ребенка абсолютный слух, у тихой девочки с задней парты - талант к живописи, а у непоседливого хулигана - режиссерское видение мира или способности в ботанике.



Школьные кружки, спортивные секции, театральные студии и волонтерские отряды нужны не только для того, чтобы занять детей после уроков. Это пространство, где учитель выводит талант ребенка из тени. И часто именно этот вовремя зажженный интерес к музыке, спорту или технике определяет будущую профессию и становится делом всей жизни.



Сегодня все подрастающее поколение охвачено системой школьного образования. Но так было не всегда. В первые годы БССР учителям пришлось решать задачу, которая сегодня кажется почти невероятной по масштабу, - нужно было научить читать и писать взрослых людей, для которых школа осталась в прошлом или вовсе никогда не была частью жизни. Кампания по ликвидации безграмотности стала одним из важнейших направлений культурного строительства в БССР: открывались школы и пункты ликбеза, организовывались вечерние занятия для рабочих и крестьян, создавались новые учебные программы и учебники.



Сегодня доступность - один из принципов образования, закрепленный законодательно. Даже в самых удаленных населенных пунктах Беларуси работают школы, где дети получают знания и возможность продолжать образование, не покидая родного места. Меняются программы, технологии и сами требования к профессии, но остается главное - учитель по-прежнему оказывается там, где он нужен ученику, от больших городов до небольших деревень.



Так, сквозь десятилетия и исторические бури неизменным остается главное предназначение белорусского педагога. Сегодня, в первое воскресенье октября, мы чествуем тех, кто остается верен этому тихому, но великому служению. Профессия меняется: интерактивные доски сменили мел, а электронные дневники - бумажные, но суть остается неизменной. Учитель по-прежнему - человек, который берет за руку на пороге школы и ведет сквозь лабиринты наук, помогая не заблудиться в огромном мире. Он учит не просто решать задачи, а мыслить, сопереживать и любить свою землю. И пока в школьных окнах по всей Беларуси горит свет, у будущего нашей страны есть прочный и надежный фундамент.

БЕЛТА.-0-
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