III Молодежный военно-патриотический форум пройдет в 2027 году в Бресте

Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина указала на то, что проект по профилактике буллинга вышел уже на республиканский уровень. "В школе мы не только даем знания, но и воспитываем ребенка. И очень важно, чтобы это воспитание было правильным и проходило в комфортных для ребенка условиях. От того, какая среда будет создана в учреждении образования, зависит каким молодой человек выйдет во взрослую жизнь", - подчеркнула Марина Ильина.-0- Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина указала на то, что проект по профилактике буллинга вышел уже на республиканский уровень. "В школе мы не только даем знания, но и воспитываем ребенка. И очень важно, чтобы это воспитание было правильным и проходило в комфортных для ребенка условиях. От того, какая среда будет создана в учреждении образования, зависит каким молодой человек выйдет во взрослую жизнь", - подчеркнула Марина Ильина.-0-

Фото Андрея Синявского Фото Андрея Синявского

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в 2027 году пройдет III Молодежный военно-патриотический форум. Об этом рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с руководителями учреждений образования Минска и Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.Во встрече приняли участие более 560 директоров школ, гимназий, колледжей, кадетских училищ и центров коррекционно-развивающего обучения, а также руководство профильных комитетов и управлений образования.В формате открытого диалога присутствующие обсудили вопросы борьбы с буллингом в учреждениях образования, подготовки квалифицированных кадров для экономики, профориентации, патриотического воспитания в духе традиционных ценностей, профилактики правонарушений."С ребятами надо активно работать, говорить с ними, отвечать на вопросы, которые волнуют их, рассказывать о том, какой путь прошла наша страна, чтобы достичь существующего уровня развития, о событиях, происходящих в стране и мире. Определенные результаты у нас уже есть. В стране появилось большое количество военно-патриотических клубов. Мы уже провели два молодежных военно-патриотических форума. Следующий пройдет в 2027 году в Брестской крепости в преддверии Дня Победы. Эту работу надо продолжать по всем направлениям", - подчеркнула Наталья Кочанова.Председатель Совета Республики акцентировала внимание на колоссальной ответственности, которая лежит на каждом педагоге и руководителе учебного заведения. "Любые просчеты в этой сфере недопустимы, поскольку их последствия неизбежно сказываются на формировании личности подрастающего поколения и будущем страны. Любые упущения рано или поздно дают о себе знать, но в нашей работе это особенно чувствительно, поскольку речь идет о судьбах людей, с которыми вы ежедневно работаете, о наших детях", - отметила спикер.Перед началом встречи Наталья Кочанова ознакомилась с интерактивной выставочной экспозицией "МинскаяШколаВместе#БезОбид: эффективные решения в действии". На ней представлены передовые наработки по профилактике буллинга, развитию школьных медиацентров, волонтерских инициатив и ученического самоуправления.