"Современные технологии помогают, в чем-то упрощают жизнь человека. Вместе с тем многие чувствуют определенную опасность: как дальше будет развиваться искусственный интеллект, к чему он приведет человечество, не будут ли спорить искусственные интеллекты между собой и вести войны и т.д. Все это требует осмысления с духовно-нравственной точки зрения", - сказал митрополит Вениамин.
"Важно, чтобы человек оставался человеком, соответствовал своему высокому предназначению и не терял в себе достоинство по образу и подобию Божьему, которое проявляется во многих свойствах души, его поведении, благородстве, умении жертвовать собой, прийти на помощь другому человеку, умении прощать, терпеть, любить, сострадать", - отметил владыка.
Так или иначе будет звучать тема фейков как одного из проявлений современного противоречивого мира. "Фейки как ложь, как игра, как достижение результата обманным путем или в виде развлечения", - перечислил митрополит цели создания фейков, указав на важность ответственности за свои слова.
"Шутка, может быть, красит жизнь человеческую, но она должна быть доброй, безобидной и без греха, без огорчения другого человека, причинения ему вреда. Об этом также нужно говорить и возвращаться к традиционным подходам, которые формировались веками и необходимы человечеству, чтобы оно сохранилось в этом турбулентном мире", - добавил митрополит, заметив, что иначе человечество потеряет свои нравственные устои.
"Вопрос о том, как себя человек чувствует в этом мире, как современные технологии влияют на человека и как сделать так, чтобы человек при этом не терял свое высшее предназначение - жить, трудиться, выстраивать отношения с Богом и людьми надлежащим образом, помнить, что он создан по образу и подобию Божьему, что человек прежде всего духовное существо и предназначен к жизни в вечности", - заключил владыка.
Мероприятия чтений начались 12 ноября 2026 года. Программой предусмотрено проведение конференций, круглых столов, семинаров и секционных заседаний, посвященных вопросам духовно-нравственного просвещения, христианского понимания человека, взаимодействия церкви и общества, а также вызовам, связанным с развитием современных технологий. Пленарное заседание состоится 27 ноября в Национальной библиотеке Беларуси.-0-
Фото Андрея Синявского