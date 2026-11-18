Мероприятия чтений начались 12 ноября 2026 года. Программой предусмотрено проведение конференций, круглых столов, семинаров и секционных заседаний, посвященных вопросам духовно-нравственного просвещения, христианского понимания человека, взаимодействия церкви и общества, а также вызовам, связанным с развитием современных технологий. Пленарное заседание состоится 27 ноября в Национальной библиотеке Беларуси.-0-

Фото Андрея Синявского

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный интеллект требует осмысления и с духовно-нравственной точки зрения. Это отметил в комментарии журналистам Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, по случаю проведения XII Белорусских рождественских образовательных чтений, передает корреспондент БЕЛТА."Современные технологии помогают, в чем-то упрощают жизнь человека. Вместе с тем многие чувствуют определенную опасность: как дальше будет развиваться искусственный интеллект, к чему он приведет человечество, не будут ли спорить искусственные интеллекты между собой и вести войны и т.д. Все это требует осмысления с духовно-нравственной точки зрения", - сказал митрополит Вениамин.По его словам, осмыслением этих вопросов занимаются во всем мире. Внимательно следят за этими процессами в различных странах. Веское слово по этому поводу должно быть сказано и в нашей стране, считает митрополит. В ходе рождественских образовательных чтений обсуждением будут заниматься как люди науки, сферы образования, культуры, информационных технологий, так и те, кто трудится в духовной сфере и апеллирует к духовно-нравственному образу человека."Важно, чтобы человек оставался человеком, соответствовал своему высокому предназначению и не терял в себе достоинство по образу и подобию Божьему, которое проявляется во многих свойствах души, его поведении, благородстве, умении жертвовать собой, прийти на помощь другому человеку, умении прощать, терпеть, любить, сострадать", - отметил владыка.Так или иначе будет звучать тема фейков как одного из проявлений современного противоречивого мира. "Фейки как ложь, как игра, как достижение результата обманным путем или в виде развлечения", - перечислил митрополит цели создания фейков, указав на важность ответственности за свои слова."Шутка, может быть, красит жизнь человеческую, но она должна быть доброй, безобидной и без греха, без огорчения другого человека, причинения ему вреда. Об этом также нужно говорить и возвращаться к традиционным подходам, которые формировались веками и необходимы человечеству, чтобы оно сохранилось в этом турбулентном мире", - добавил митрополит, заметив, что иначе человечество потеряет свои нравственные устои.Белорусские рождественские образовательные чтения, посвященные теме "Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий", включают в себя пленарное заседание и множество секций по различным направлениям. Но все эти мероприятия сводятся к тому, чтобы осмыслить положение человека в современном мире."Вопрос о том, как себя человек чувствует в этом мире, как современные технологии влияют на человека и как сделать так, чтобы человек при этом не терял свое высшее предназначение - жить, трудиться, выстраивать отношения с Богом и людьми надлежащим образом, помнить, что он создан по образу и подобию Божьему, что человек прежде всего духовное существо и предназначен к жизни в вечности", - заключил владыка.