ИИ и видеофиксация. На платных дорогах в Беларуси расширили систему контроля оплаты проезда

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На платных автодорогах Беларуси введены в эксплуатацию дополнительные средства контроля за внесением платы за проезд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.



Существующая система дополнена новым программным обеспечением на базе технологий искусственного интеллекта и оборудованием видеофиксации. Это позволяет в автоматическом режиме фиксировать на платных сегментах автодорог транспортные средства пользователей, которые не произвели оплату в установленном порядке.



"Цель нововведений - повышение дисциплины пользователей платных дорог, пресечение фактов преднамеренного снятия бортовых устройств, исключение фактов невнесения платы за проезд по платным дорогам", - отметили в пресс-службе.



Разработка реализована совместными усилиями единого оператора интеллектуальной транспортной системы Минтранса - РУП "Белдорсвязь", оператора системы электронного сбора и Транспортной инспекции Минтранса.-0-