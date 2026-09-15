ИИ и цифровая трансформация: как прошел "Разговор без галстуков" с министром связи и информатизации

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Кирилл Залесский провел открытый разговор со студентами Академии управления при Президенте во время проекта "Разговор без галстуков", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В центре встречи были вопросы цифрового развития государства, искусственного интеллекта, подготовки специалистов для отрасли и практического применения современных технологий. В этот же день Минсвязи и Академия управления подписали соглашение о взаимодействии и дорожную карту его реализации на 2026-2030 годы, предусматривающие расширение практической подготовки студентов специальности "управление информационными ресурсами". Соглашение предусматривает системное взаимодействие Минсвязи и Академии управления в подготовке специалистов для цифровой отрасли, включая практическое обучение, участие экспертов ведомства в образовательном процессе и организацию стажировок
Новый формат сотрудничества должен связать обучение студентов с реальными задачами цифровой отрасли, отметили в Минсвязи. Речь идет не только о теоретической подготовке, но и непосредственном знакомстве будущих специалистов с государственными информационными системами, цифровыми платформами и актуальными проектами. В частности, соглашение предусматривает проведение практических занятий с использованием государственных информационных ресурсов и цифровых платформ. К образовательному процессу планируется привлекать специалистов Минсвязи и его организаций.
Еще одно направление - участие студентов в исследовании пользовательского опыта при работе с реальными цифровыми решениями. Кроме того, для них будут организовывать конкурсы идей и проектов в сфере цифрового развития. Отдельно предусмотрены стажировки и практики на базе организаций цифровой отрасли. Возможность получить практический опыт будет предоставляться не только студентам, но и преподавателям Академии управления.
Таким образом, сотрудничество Минсвязи и Академии управления рассчитано на формирование более тесной связи между образовательным процессом и практикой государственного цифрового управления. Для студентов специальности "управление информационными ресурсами" это означает возможность еще во время обучения работать с реальными инструментами и задачами отрасли.
Студенты в ходе встречи могли напрямую задать Кириллу Залесскому вопросы о работе в сфере цифровизации, современных технологиях, образовании и государственной службе. Министр ответил на вопросы и поделился практическим опытом. Он также подчеркнул важность ответственности за результат и глубокое понимание процессов. "Нужно нести ответственность за свой результат и в любом вопросе докапываться до атомарного уровня - понимать суть, детали и то, как все работает на самом деле", - подчеркнул он.-0-Фото предоставлены пресс-службой АУпПРБ
Общество
15 сентября 2026, 16:36
ИИ и цифровая трансформация: как прошел "Разговор без галстуков" с министром связи и информатизации
Фото предоставлено пресс-службой АУпПРБ
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