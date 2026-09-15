ИИ и цифровая трансформация: как прошел "Разговор без галстуков" с министром связи и информатизации

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Кирилл Залесский провел открытый разговор со студентами Академии управления при Президенте во время проекта "Разговор без галстуков", сообщает корреспондент БЕЛТА.В центре встречи были вопросы цифрового развития государства, искусственного интеллекта, подготовки специалистов для отрасли и практического применения современных технологий. В этот же день Минсвязи и Академия управления подписали соглашение о взаимодействии и дорожную карту его реализации на 2026-2030 годы, предусматривающие расширение практической подготовки студентов специальности "управление информационными ресурсами". Соглашение предусматривает системное взаимодействие Минсвязи и Академии управления в подготовке специалистов для цифровой отрасли, включая практическое обучение, участие экспертов ведомства в образовательном процессе и организацию стажировокНовый формат сотрудничества должен связать обучение студентов с реальными задачами цифровой отрасли, отметили в Минсвязи. Речь идет не только о теоретической подготовке, но и непосредственном знакомстве будущих специалистов с государственными информационными системами, цифровыми платформами и актуальными проектами. В частности, соглашение предусматривает проведение практических занятий с использованием государственных информационных ресурсов и цифровых платформ. К образовательному процессу планируется привлекать специалистов Минсвязи и его организаций.Еще одно направление - участие студентов в исследовании пользовательского опыта при работе с реальными цифровыми решениями. Кроме того, для них будут организовывать конкурсы идей и проектов в сфере цифрового развития. Отдельно предусмотрены стажировки и практики на базе организаций цифровой отрасли. Возможность получить практический опыт будет предоставляться не только студентам, но и преподавателям Академии управления.Таким образом, сотрудничество Минсвязи и Академии управления рассчитано на формирование более тесной связи между образовательным процессом и практикой государственного цифрового управления. Для студентов специальности "управление информационными ресурсами" это означает возможность еще во время обучения работать с реальными инструментами и задачами отрасли.Студенты в ходе встречи могли напрямую задать Кириллу Залесскому вопросы о работе в сфере цифровизации, современных технологиях, образовании и государственной службе. Министр ответил на вопросы и поделился практическим опытом. Он также подчеркнул важность ответственности за результат и глубокое понимание процессов. "Нужно нести ответственность за свой результат и в любом вопросе докапываться до атомарного уровня - понимать суть, детали и то, как все работает на самом деле", - подчеркнул он.-0-Фото предоставлены пресс-службой АУпПРБ