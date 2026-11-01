Иероглифы успеха: почему белорусские школьники выбирают китайский язык и как побеждают на мировых аренах





Китайский язык востребован наравне с английским





За последние годы в белорусских школах и гимназиях наблюдается настоящий подъем интереса к изучению китайского языка. Как отмечает Ольга Рыбалко, китайский язык востребован наравне с традиционным английским. В гимназии уже на протяжении двух лет сформировался устойчивый тренд: четверть всех поступающих в первые классы учащихся выбирают китайский как первый иностранный язык.





"Востребованность китайского языка я вижу и просто как белоруска, проживающая в своей стране. На полках магазинов состав товаров все чаще дублируется на китайском языке, в Беларуси активно развиваются масштабные экономические проекты, такие как индустриальный парк "Великий камень", строится новая инфраструктура. Кроме того, открылись прямые авиарейсы на китайские курорты. Мои ученики вместе с семьями раз в год планируют отдых в Китае, где они не только оздоравливаются, но и получают возможность применить языковые навыки на практике", - подчеркнула педагог.

По ее мнению, востребованность языка продиктована не только экономическим и политическим сотрудничеством наших стран, но и глобальной популяризацией азиатской культуры. Развитие интернета, популярность азиатских поп-групп, сериалов, комиксов и архитектура формируют у подрастающего поколения живой интерес к Востоку. По ее мнению, востребованность языка продиктована не только экономическим и политическим сотрудничеством наших стран, но и глобальной популяризацией азиатской культуры. Развитие интернета, популярность азиатских поп-групп, сериалов, комиксов и архитектура формируют у подрастающего поколения живой интерес к Востоку.





"Наш выпускник в свое время писал исследовательскую работу, сравнивая архитектуру Беларуси и Китая. Дети видят, как глубоко взаимодействуют наши государства, и понимают, что перед ними открывается огромный спектр возможностей. При этом сам по себе китайский язык хоть и считается сложным, но является одним из самых логичных в мире. На олимпиадных этапах приятно слушать ребят: они не просто заучивают фразы, а используют китайский язык как настоящий инструмент общения и передачи мысли", - сказала преподаватель.





Здесь нужен сознательный подход и усердие





Освоение китайского языка требует особого подхода, дисциплины и методики. В минской гимназии №12 погружение в языковую среду начинает строиться задолго до средних классов. При учреждении образования действует школа выходного дня "Совенок", где пяти- и шестилетние дети в игровой форме делают первые шаги в изучении языка.





"Чем раньше ребенок начнет знакомство с языком, тем проще ему будет в дальнейшем. В "Совенке" дети через песни и игры запоминают цвета, названия животных, части тела. Когда такие ребята приходят в третий класс, у них уже нет трудностей с произношением. База, заложенная в игровой форме, очень помогает освоить школьную программу", - пояснила Ольга Рыбалко.

С первого класса родители могут выбрать китайский язык в качестве объединения по интересам, а уже с третьего класса начинается работа по учебной программе. Педагог обращает внимание на то, что методика преподавания китайского кардинально отличается от европейских языков. С первого класса родители могут выбрать китайский язык в качестве объединения по интересам, а уже с третьего класса начинается работа по учебной программе. Педагог обращает внимание на то, что методика преподавания китайского кардинально отличается от европейских языков.





"Если в русском или германской группе языков мы говорим о технике письма, то в китайском мы говорим о правильной технике написания иероглифов. Мы их пишем, а не рисуем. Каждая черта имеет свое направление, название и порядок - слева направо, сверху вниз. Сначала идет вводный фонетический курс, когда мы буквально как попугаи повторяем звуки и слоги, а затем накладывается лексика и грамматика. Здесь нужен сознательный подход и усердие, потому что сложный язык сам по себе не выучится", - поделилась деталями учебного процесса учитель.

Она обозначила, что огромную роль в подготовке играет квалификация педагогов и тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями. Гимназия активно взаимодействует с Белорусским государственным педагогическим университетом им. М.Танка и Белорусским государственным университетом иностранных языков. Магистранты - носители языка из Китая проводят для белорусских школьников мастер-классы по каллиграфии, вырезанию из бумаги, чайным церемониям и восточным единоборствам, а студенты факультета китайского языка и культуры БГУИЯ, прошедшие стажировки в Поднебесной, приносят на уроки самые свежие культурные и образовательные тренды. Кроме того, к урокам регулярно привлекаются волонтеры из отдела по делам образования посольства КНР в Беларуси, которые доводят фонетическое произношение учащихся до идеала. Она обозначила, что огромную роль в подготовке играет квалификация педагогов и тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями. Гимназия активно взаимодействует с Белорусским государственным педагогическим университетом им. М.Танка и Белорусским государственным университетом иностранных языков. Магистранты - носители языка из Китая проводят для белорусских школьников мастер-классы по каллиграфии, вырезанию из бумаги, чайным церемониям и восточным единоборствам, а студенты факультета китайского языка и культуры БГУИЯ, прошедшие стажировки в Поднебесной, приносят на уроки самые свежие культурные и образовательные тренды. Кроме того, к урокам регулярно привлекаются волонтеры из отдела по делам образования посольства КНР в Беларуси, которые доводят фонетическое произношение учащихся до идеала.





Главный секрет успеха - в упорном труде





Ярким подтверждением эффективности такой комплексной системы стала победа пятиклассника гимназии №12 Константина Синявского на отборочном туре VI Всемирного конкурса "Мост китайского языка"- Шоу китайского языка для младших школьников в Беларуси 2026, финалиста Глобального финала конкурса в Китае, объединившего 417 участников из 106 стран. Школьник завоевал престижнейший именной трофей "Мост китайского языка" и диплом "За выдающиеся достижения", заработав при этом 100 из 100 баллов по итогам комплексного теста, а также 66 из 70 в устной речи.

Путь Кости начался в первом классе с факультативных занятий, а сегодня китайский язык присутствует в его расписании ежедневно. Помогает и дополнительное обучение в Центре китайского языка и культуры Института Конфуция по науке и технике Белорусского национального технического университета в школе китайского языка учителя Вэй. На счету 12-летнего мальчика уже около 20 дипломов и сертификатов, подтверждающих высокий уровень владения языком. Путь Кости начался в первом классе с факультативных занятий, а сегодня китайский язык присутствует в его расписании ежедневно. Помогает и дополнительное обучение в Центре китайского языка и культуры Института Конфуция по науке и технике Белорусского национального технического университета в школе китайского языка учителя Вэй. На счету 12-летнего мальчика уже около 20 дипломов и сертификатов, подтверждающих высокий уровень владения языком.





"Когда стоял выбор между английским и китайским языком, я сразу захотел учить китайский, потому что он показался мне очень интересным. Мне невероятно нравятся иероглифы, само звучание языка, а также культура и традиционная еда. В этом году я впервые побывал в Китае, целых две недели пробовал общаться с жителями и увидел Великую Китайскую стену, Храм Неба, музеи Пекина и Тяньцзиня. Это произвело на меня огромное впечатление", - рассказал Константин Синявский.





Он отметил, что с самого детства проявлял феноменальную память на иероглифику. При этом подготовка к соревнованиям международного уровня требовала решения нестандартных задач, например развития фонетического слуха для правильного различения тонов китайского языка. "Китайский язык действительно сложен правильным расположением и последовательностью черт. На конкурсах каллиграфии и аудирования от участников требуют точности", - поделился мальчик.

Чтобы помочь Косте лучше слышать четыре тона китайского языка и справляться с аудированием, он по совету педагогов подключил музыкальное направление. В гимназии ученик пятый год учится играть на фортепиано и замечает, что это отлично развивает фонетический слух. "Во время творческого этапа на конкурсе в Пекине я исполнял на фортепиано китайскую народную мелодию "Цветок жасмина", а перед поездкой мы даже оттачивали технику исполнения с аспирантом Белорусской государственной академии музыки из Китая", - рассказал школьник. Чтобы помочь Косте лучше слышать четыре тона китайского языка и справляться с аудированием, он по совету педагогов подключил музыкальное направление. В гимназии ученик пятый год учится играть на фортепиано и замечает, что это отлично развивает фонетический слух. "Во время творческого этапа на конкурсе в Пекине я исполнял на фортепиано китайскую народную мелодию "Цветок жасмина", а перед поездкой мы даже оттачивали технику исполнения с аспирантом Белорусской государственной академии музыки из Китая", - рассказал школьник.





По его словам, главный секрет успеха заключается в упорном труде, профессионализме учителей и огромной поддержке семьи. Родители Кости не только обеспечивают его необходимой литературой и создают условия для учебы, но и отслеживают культурную афишу Минска. Вместе они посещают концерты китайских артистов, выставочные экспозиции и мероприятия Китайского культурного центра.





"Мечтаю учиться в Китае и строить красивые здания в Беларуси"





Учитель китайского языка отметила, что главной мотивацией для школьников в средних и старших классах становится участие в олимпиадах и конкурсах. "Это дает им не только колоссальный опыт и уверенность в себе, но и серьезные бонусы для будущего образования. Победа на городском уровне олимпиады по китайскому языку приравнивается к 10 баллам на централизованном экзамене и 100 баллам, если дети выбирают централизованное тестирование. Диплом победителя на республиканском уровне позволяет поступать в определенные университеты Беларуси с последующим изучением китайского языка", - рассказала Ольга Рыбалко.





Для Константина Синявского достигнутые высоты - лишь начало большого пути. Мальчик готовится к сдаче международного квалификационного теста HSK 1 и уже определился с будущей профессией.

"Сначала я хочу успешно окончить гимназию, а затем поступить в БНТУ, где есть программы обмена с Китаем. Я мечтаю поехать учиться в Китай, а потом вернуться в Беларусь и строить вместе с китайскими специалистами красивые и современные здания. Мне очень нравится архитектура, я всегда обращаю внимание на новые объекты в Минске, построенные совместно с китайской стороной", - поделился планами ученик. "Сначала я хочу успешно окончить гимназию, а затем поступить в БНТУ, где есть программы обмена с Китаем. Я мечтаю поехать учиться в Китай, а потом вернуться в Беларусь и строить вместе с китайскими специалистами красивые и современные здания. Мне очень нравится архитектура, я всегда обращаю внимание на новые объекты в Минске, построенные совместно с китайской стороной", - поделился планами ученик.





Опыт белорусских школ показывает: изучение китайского языка - осознанный выбор в пользу успешного будущего. Взаимодействие культур, поддержка педагогов, родительская вовлеченность и целеустремленность самих ребят позволяют регулярно заявлять о себе на высочайшем международном уровне.





Полина ТОЛКАЧ,

фото из архива героев публикации,

БЕЛТА.-0-