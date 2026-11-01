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Иероглифы успеха: почему белорусские школьники выбирают китайский язык и как побеждают на мировых аренах

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
01 ноября 2026, 17:08

Иероглифы успеха: почему белорусские школьники выбирают китайский язык и как побеждают на мировых аренах

Фото героев материала
Фото героев материала
Фото героев материала
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В Беларуси стремительно набирает обороты интерес к изучению восточных языков и культуры. Если еще десятилетие назад главным иностранным языком считался английский, то сегодня китайский уверенно завоевывает лидирующие позиции. Все больше белорусских семей отдают ему предпочтение, видя широкие перспективы для будущего своих детей. Корреспондент БЕЛТА пообщался с учителем английского и китайского языков гимназии №12 Минска Ольгой Рыбалко и учеником 5-го класса Константином Синявским, который уже является финалистом VI Всемирного конкурса "Мост китайского языка" - Шоу китайского языка среди учащихся начальных классов, чтобы узнать, в чем кроется секрет популярности китайского языка и как вырастить чемпионов, способных удивить саму Поднебесную.

Китайский язык востребован наравне с английским

За последние годы в белорусских школах и гимназиях наблюдается настоящий подъем интереса к изучению китайского языка. Как отмечает Ольга Рыбалко, китайский язык востребован наравне с традиционным английским. В гимназии уже на протяжении двух лет сформировался устойчивый тренд: четверть всех поступающих в первые классы учащихся выбирают китайский как первый иностранный язык.

"Востребованность китайского языка я вижу и просто как белоруска, проживающая в своей стране. На полках магазинов состав товаров все чаще дублируется на китайском языке, в Беларуси активно развиваются масштабные экономические проекты, такие как индустриальный парк "Великий камень", строится новая инфраструктура. Кроме того, открылись прямые авиарейсы на китайские курорты. Мои ученики вместе с семьями раз в год планируют отдых в Китае, где они не только оздоравливаются, но и получают возможность применить языковые навыки на практике", - подчеркнула педагог.
По ее мнению, востребованность языка продиктована не только экономическим и политическим сотрудничеством наших стран, но и глобальной популяризацией азиатской культуры. Развитие интернета, популярность азиатских поп-групп, сериалов, комиксов и архитектура формируют у подрастающего поколения живой интерес к Востоку.

"Наш выпускник в свое время писал исследовательскую работу, сравнивая архитектуру Беларуси и Китая. Дети видят, как глубоко взаимодействуют наши государства, и понимают, что перед ними открывается огромный спектр возможностей. При этом сам по себе китайский язык хоть и считается сложным, но является одним из самых логичных в мире. На олимпиадных этапах приятно слушать ребят: они не просто заучивают фразы, а используют китайский язык как настоящий инструмент общения и передачи мысли", - сказала преподаватель.

Здесь нужен сознательный подход и усердие

Освоение китайского языка требует особого подхода, дисциплины и методики. В минской гимназии №12 погружение в языковую среду начинает строиться задолго до средних классов. При учреждении образования действует школа выходного дня "Совенок", где пяти- и шестилетние дети в игровой форме делают первые шаги в изучении языка.

"Чем раньше ребенок начнет знакомство с языком, тем проще ему будет в дальнейшем. В "Совенке" дети через песни и игры запоминают цвета, названия животных, части тела. Когда такие ребята приходят в третий класс, у них уже нет трудностей с произношением. База, заложенная в игровой форме, очень помогает освоить школьную программу", - пояснила Ольга Рыбалко.
С первого класса родители могут выбрать китайский язык в качестве объединения по интересам, а уже с третьего класса начинается работа по учебной программе. Педагог обращает внимание на то, что методика преподавания китайского кардинально отличается от европейских языков.

"Если в русском или германской группе языков мы говорим о технике письма, то в китайском мы говорим о правильной технике написания иероглифов. Мы их пишем, а не рисуем. Каждая черта имеет свое направление, название и порядок - слева направо, сверху вниз. Сначала идет вводный фонетический курс, когда мы буквально как попугаи повторяем звуки и слоги, а затем накладывается лексика и грамматика. Здесь нужен сознательный подход и усердие, потому что сложный язык сам по себе не выучится", - поделилась деталями учебного процесса учитель.
Она обозначила, что огромную роль в подготовке играет квалификация педагогов и тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями. Гимназия активно взаимодействует с Белорусским государственным педагогическим университетом им. М.Танка и Белорусским государственным университетом иностранных языков. Магистранты - носители языка из Китая проводят для белорусских школьников мастер-классы по каллиграфии, вырезанию из бумаги, чайным церемониям и восточным единоборствам, а студенты факультета китайского языка и культуры БГУИЯ, прошедшие стажировки в Поднебесной, приносят на уроки самые свежие культурные и образовательные тренды. Кроме того, к урокам регулярно привлекаются волонтеры из отдела по делам образования посольства КНР в Беларуси, которые доводят фонетическое произношение учащихся до идеала.

Главный секрет успеха - в упорном труде

Ярким подтверждением эффективности такой комплексной системы стала победа пятиклассника гимназии №12 Константина Синявского на отборочном туре VI Всемирного конкурса "Мост китайского языка"- Шоу китайского языка для младших школьников в Беларуси 2026, финалиста Глобального финала конкурса в Китае, объединившего 417 участников из 106 стран. Школьник завоевал престижнейший именной трофей "Мост китайского языка" и диплом "За выдающиеся достижения", заработав при этом 100 из 100 баллов по итогам комплексного теста, а также 66 из 70 в устной речи.
Путь Кости начался в первом классе с факультативных занятий, а сегодня китайский язык присутствует в его расписании ежедневно. Помогает и дополнительное обучение в Центре китайского языка и культуры Института Конфуция по науке и технике Белорусского национального технического университета в школе китайского языка учителя Вэй. На счету 12-летнего мальчика уже около 20 дипломов и сертификатов, подтверждающих высокий уровень владения языком.

"Когда стоял выбор между английским и китайским языком, я сразу захотел учить китайский, потому что он показался мне очень интересным. Мне невероятно нравятся иероглифы, само звучание языка, а также культура и традиционная еда. В этом году я впервые побывал в Китае, целых две недели пробовал общаться с жителями и увидел Великую Китайскую стену, Храм Неба, музеи Пекина и Тяньцзиня. Это произвело на меня огромное впечатление", - рассказал Константин Синявский.

Он отметил, что с самого детства проявлял феноменальную память на иероглифику. При этом подготовка к соревнованиям международного уровня требовала решения нестандартных задач, например развития фонетического слуха для правильного различения тонов китайского языка. "Китайский язык действительно сложен правильным расположением и последовательностью черт. На конкурсах каллиграфии и аудирования от участников требуют точности", - поделился мальчик.
Чтобы помочь Косте лучше слышать четыре тона китайского языка и справляться с аудированием, он по совету педагогов подключил музыкальное направление. В гимназии ученик пятый год учится играть на фортепиано и замечает, что это отлично развивает фонетический слух. "Во время творческого этапа на конкурсе в Пекине я исполнял на фортепиано китайскую народную мелодию "Цветок жасмина", а перед поездкой мы даже оттачивали технику исполнения с аспирантом Белорусской государственной академии музыки из Китая", - рассказал школьник.

По его словам, главный секрет успеха заключается в упорном труде, профессионализме учителей и огромной поддержке семьи. Родители Кости не только обеспечивают его необходимой литературой и создают условия для учебы, но и отслеживают культурную афишу Минска. Вместе они посещают концерты китайских артистов, выставочные экспозиции и мероприятия Китайского культурного центра.

"Мечтаю учиться в Китае и строить красивые здания в Беларуси"

Учитель китайского языка отметила, что главной мотивацией для школьников в средних и старших классах становится участие в олимпиадах и конкурсах. "Это дает им не только колоссальный опыт и уверенность в себе, но и серьезные бонусы для будущего образования. Победа на городском уровне олимпиады по китайскому языку приравнивается к 10 баллам на централизованном экзамене и 100 баллам, если дети выбирают централизованное тестирование. Диплом победителя на республиканском уровне позволяет поступать в определенные университеты Беларуси с последующим изучением китайского языка", - рассказала Ольга Рыбалко.

Для Константина Синявского достигнутые высоты - лишь начало большого пути. Мальчик готовится к сдаче международного квалификационного теста HSK 1 и уже определился с будущей профессией.
"Сначала я хочу успешно окончить гимназию, а затем поступить в БНТУ, где есть программы обмена с Китаем. Я мечтаю поехать учиться в Китай, а потом вернуться в Беларусь и строить вместе с китайскими специалистами красивые и современные здания. Мне очень нравится архитектура, я всегда обращаю внимание на новые объекты в Минске, построенные совместно с китайской стороной", - поделился планами ученик.

Опыт белорусских школ показывает: изучение китайского языка - осознанный выбор в пользу успешного будущего. Взаимодействие культур, поддержка педагогов, родительская вовлеченность и целеустремленность самих ребят позволяют регулярно заявлять о себе на высочайшем международном уровне.

Полина ТОЛКАЧ,
фото из архива героев публикации,
БЕЛТА.-0-
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