Идет подготовка второго белорусско-узбекского туристического форума

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй белорусско-узбекский туристический форум пройдет 26 ноября в Ташкенте. Подготовку к мероприятию обсудили на встрече директора Национального агентства по туризму Кирилла Машарского с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Об этом сообщили БЕЛТА в НАТ.



Белорусская делегация также 25-27 ноября примет участие в Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути". В ее состав планируется включить представителей 25 организаций индустрии гостеприимства, в том числе туристического и гостиничного бизнеса, санаторно-курортной сферы, республиканских и региональных органов управления в сфере туризма, отраслевых общественных объединений.



На ярмарке будет представлен Национальный стенд Беларуси, который станет площадкой для презентации туристических возможностей страны, проведения деловых встреч и установления новых партнерских контактов.



Между Беларусью и Узбекистаном налажен продуктивный диалог в сфере туризма как на уровне государственных органов, так и на уровне турбизнеса. Важным этапом развития двустороннего взаимодействия стало подписание в июле 2026 года во время официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Беларусь дорожной карты туристического сотрудничества. Среди перспективных направлений выделены культурно-познавательный, семейный, медицинский туризм, санаторно-курортное оздоровление.



"Узбекистан на протяжении ряда лет стабильно входит в первую десятку стран, граждане которых посещают Республику Беларусь. Предстоящие мероприятия в Ташкенте важны для укрепления деловых связей, расширения туристического обмена и формирования новых совместных проектов Беларуси и Узбекистана", - отметили в Национальном агентстве по туризму.-0-