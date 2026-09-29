"Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 29 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:46 Зеленский заявил, что Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года В мире
18:39 Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске Политика
18:19 Интерактивный фолк-музей "Льняная карусель" открыли в Корме Культура
18:12 Ленинградская область предлагает Беларуси формировать совместные турпродукты с посещением предприятий Экономика
18:04 Более 80% всех коллективных договоров содержат нормы поддержки для пенсионеров - ФПБ Общество
18:03 Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026 Общество
18:03 "Разобраться в интересах людей". В Кобрине обсудили новации законопроекта о профсоюзах  Регионы
18:02 Огородные гиганты, огромный фуд-корт и богатая ярмарка. Брест 3 октября приглашает на осенний фестиваль Регионы
17:59 Немцы устали от многочисленных кризисов, это подорвало их уверенность в будущем - СМИ  В мире
17:54 "Мелодия застывшей музыки". В Минске презентовали книгу об истории возведения Дворца Республики Общество
17:51 Скандинавская ходьба, новый язык, танцы. Чему еще обучают пожилых в центрах соцобслуживания? Общество
17:39 Какие растения и как помогают очищать радиоактивные земли, рассказали в МЧС  Общество
17:38 Беларусь готова оказать содействие Индонезии в мелиорации рисовых полей Экономика
17:30 Почти 90% опрошенных немцев недовольны работой канцлера Мерца В мире
17:29 "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования Общество
17:26 В Гродно стартовала областная декада "Золотой возраст" Регионы
17:21 ВС Германии планируют закупить 16 военно-транспортных самолетов у Airbus  В мире
17:20 Сезон загонной охоты на копытных стартует с 1 октября в Беларуси  Общество
17:17 Учреждены новые геральдические символы Министерства энергетики  Президент
17:16 Учитель с 30-летним стажем: к ребенку в эпоху цифры нужен особый подход, но дети все так же нуждаются в любви  Регионы
17:13 На Буйничском поле школьников Могилева и Бобруйска посвятили в ученики таможенных классов Регионы
17:11 Не проживать чужую жизнь. Где начинается гиперопека и когда нужно сказать "стоп" Общество
17:04 Трамп поддержал предложение по смягчению санкций в отношении экономики РФ - The Atlantic  В мире
16:58 В Хотимском районе осудили за взятки бывшего начальника отдела предприятия  Регионы
16:57 Где в Минской области состоятся сельхозярмарки и как долго они будут проходить, рассказали в облисполкоме  Регионы
16:49 В Техасе объявлено чрезвычайное положение в связи с высокими ценами на дизтопливо  В мире
16:46 СК уставил обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими в Толочинском районе  Регионы
16:45 На "Гродно Азот" остановят два цеха. На предприятии объяснили причину Экономика
16:42 Чтобы осенняя рыбалка с берега была безопасной - ОСВОД дал рекомендации  Общество
16:38 БУТБ и Российский экспортный центр планируют создать "одно окно" для выхода на белорусский рынок  Экономика
Все новости
Все новости

"Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
29 сентября 2026, 17:29

"Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский институт контроля знаний обновил формат репетиционного тестирования: теперь испытания можно пройти на базе 14 столичных библиотек. Об этом журналистам сообщил директор учреждения Дмитрий Миронов.

Новый формат репетиционного тестирование организуют как восьмимесячный курс: вместо отдельных этапов участникам предложат пройти три модуля. Подать заявку на первый из них можно будет с 9 октября, тогда же абитуриентам откроют личные кабинеты РТ. Первый модуль запланирован на октябрь - декабрь, второй - на январь - февраль, третий - на март - апрель. Все пункты репетиционного тестирования примут первых участников 15 октября.

РИКЗ и Централизованная система государственных публичных библиотек Минска подписали соглашение о взаимодействии. Совместный проект "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ" распространяется пока только на Минск. "Помимо прежних пунктов проведения РТ в этом году дополнительно откроется еще 14 площадок на базе столичных библиотек. Эти локации удобны, ближе к детям. Проводить испытания будут сотрудники РИКЗ. Организация проведения РТ не изменится, она будет на 100% соответствовать правилам ЦЭ и ЦТ. Репетиционное тестирование очень популярно. Не все вузы могут открыть столько мест, чтобы все желающие могли изучить модуль и написать тест в нужное время. Новый формат РТ дает нам возможно открыть новые места для прохождения испытания", - рассказал Дмитрий Миронов.

Организаторы отметили, что еще одним плюсом нового формата станет сокращение сроков ожидания результатов до пяти дней. А если абитуриент не смог лично пройти РТ в пункте проведения, он сможет сделать это онлайн в течении пяти дней в конце каждого модуля. Кроме того, после завершения третьего модуля в мае участникам РТ предложат комплексную итоговую работу. Она станет дополнительной проверкой знаний и не будет дублировать задания РТ, проведенных в ходе всех трех модулей.

"В проекте заинтересованы и библиотеки - к ним придут дети, для них можно будет проводить различные профориентационные мероприятия, познакомить с выставкой учебной литературы, записать в библиотеку", - констатировал руководитель РИКЗ.

Готовиться к испытаниям участникам будет помогать виртуальный помощник РИКЗик. Его дети найдут в личных кабинетах. Новый герой расскажет, как правильно заполнять бланк, на какие ошибки обратить внимание и какие вещи запрещено приносить с собой.

Участие в каждом модуле стоит 14,5 рубля. Кроме основного тестирования, можно по желанию написать на пункте РТ еще один вариант испытания в рамках того же модуля. Для льготных категорий предусмотрена скидка. 

Еще из нового - проект "Идем сдавать РТ вместе". Он предусматривает возможность вместе с детьми пройти репетиционное тестирование и родителям. В данный момент формируются списки пунктов проведения.-0-Фото РИКЗ
Теги
Беларусь вступительная кампания
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 80% всех коллективных договоров содержат нормы поддержки для пенсионеров - ФПБ
Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026
"Мелодия застывшей музыки". В Минске презентовали книгу об истории возведения Дворца Республики
Фото из архива Скандинавская ходьба, новый язык, танцы. Чему еще обучают пожилых в центрах соцобслуживания?
Фото из архива Какие растения и как помогают очищать радиоактивные земли, рассказали в МЧС 
Фото из архива Сезон загонной охоты на копытных стартует с 1 октября в Беларуси 
  • Главная
  • "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования
    • Главное
    Лукашенко: политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России
    Использование технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики рассмотрели в правительстве 
    "Требуется филигранный подход к работе". Коллективу МАРТ представили нового руководителя
    7% остаются: повышенный мани-бэк по Карте учащегося Беларусбанка продлен до конца года 
    Топ-новости
    Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения
    Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по азотному комбинату и предложил подключить США
    Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее
    Белорусская делегация во главе с Кочановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме
    Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске
    БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
    Не особые условия, а равные возможности: как меняется подход к инклюзивному трудоустройству
    "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования
    Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026
    Семь белорусов в шести видах спорта выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале
    Не проживать чужую жизнь. Где начинается гиперопека и когда нужно сказать "стоп"
    A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате 
    Как выбирают экспонаты в Национальный музей Беларуси, рассказал министр культуры
    От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью 
    Осажденный, но не сломленный. Блокада Ленинграда: бомбардировки, метроном и 125 г хлеба в сутки
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.