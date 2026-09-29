"Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский институт контроля знаний обновил формат репетиционного тестирования: теперь испытания можно пройти на базе 14 столичных библиотек. Об этом журналистам сообщил директор учреждения Дмитрий Миронов.Новый формат репетиционного тестирование организуют как восьмимесячный курс: вместо отдельных этапов участникам предложат пройти три модуля. Подать заявку на первый из них можно будет с 9 октября, тогда же абитуриентам откроют личные кабинеты РТ. Первый модуль запланирован на октябрь - декабрь, второй - на январь - февраль, третий - на март - апрель. Все пункты репетиционного тестирования примут первых участников 15 октября.РИКЗ и Централизованная система государственных публичных библиотек Минска подписали соглашение о взаимодействии. Совместный проект "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ" распространяется пока только на Минск. "Помимо прежних пунктов проведения РТ в этом году дополнительно откроется еще 14 площадок на базе столичных библиотек. Эти локации удобны, ближе к детям. Проводить испытания будут сотрудники РИКЗ. Организация проведения РТ не изменится, она будет на 100% соответствовать правилам ЦЭ и ЦТ. Репетиционное тестирование очень популярно. Не все вузы могут открыть столько мест, чтобы все желающие могли изучить модуль и написать тест в нужное время. Новый формат РТ дает нам возможно открыть новые места для прохождения испытания", - рассказал Дмитрий Миронов.Организаторы отметили, что еще одним плюсом нового формата станет сокращение сроков ожидания результатов до пяти дней. А если абитуриент не смог лично пройти РТ в пункте проведения, он сможет сделать это онлайн в течении пяти дней в конце каждого модуля. Кроме того, после завершения третьего модуля в мае участникам РТ предложат комплексную итоговую работу. Она станет дополнительной проверкой знаний и не будет дублировать задания РТ, проведенных в ходе всех трех модулей."В проекте заинтересованы и библиотеки - к ним придут дети, для них можно будет проводить различные профориентационные мероприятия, познакомить с выставкой учебной литературы, записать в библиотеку", - констатировал руководитель РИКЗ.Готовиться к испытаниям участникам будет помогать виртуальный помощник РИКЗик. Его дети найдут в личных кабинетах. Новый герой расскажет, как правильно заполнять бланк, на какие ошибки обратить внимание и какие вещи запрещено приносить с собой.Участие в каждом модуле стоит 14,5 рубля. Кроме основного тестирования, можно по желанию написать на пункте РТ еще один вариант испытания в рамках того же модуля. Для льготных категорий предусмотрена скидка.Еще из нового - проект "Идем сдавать РТ вместе". Он предусматривает возможность вместе с детьми пройти репетиционное тестирование и родителям. В данный момент формируются списки пунктов проведения.-0-Фото РИКЗ