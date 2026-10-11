Хренин прокомментировал наращивание Польшей военных сил на границе с Беларусью

"Мы пытаемся выйти на диалог, чтобы не произошло самого плохого: из мелкого конфликта может разгореться большой. Поэтому смотрим, не спим сами, готовим свои Вооруженные Силы, готовим военную организацию государства, своих людей, свой народ. Как сказал Президент, мы ни пяди своей земли не собираемся никому отдавать, станем все на защиту", - сказал Виктор Хренин.-0-