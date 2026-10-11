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Общество
11 октября 2026, 21:53
Хренин прокомментировал наращивание Польшей военных сил на границе с Беларусью
Фото из архива
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал наращивание Польшей военных сил на границе с Беларусью, сообщает БЕЛТА."Мы пытаемся выйти на диалог, чтобы не произошло самого плохого: из мелкого конфликта может разгореться большой. Поэтому смотрим, не спим сами, готовим свои Вооруженные Силы, готовим военную организацию государства, своих людей, свой народ. Как сказал Президент, мы ни пяди своей земли не собираемся никому отдавать, станем все на защиту", - сказал Виктор Хренин.-0-
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