Хренин объяснил, почему теме противодействия БПЛА уделяется повышенное внимание

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в Москве в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ рассказал журналистам, почему теме противодействия БПЛА в нашей стране уделяется повышенное внимание, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы активно отслеживаем ситуацию, которая происходит прежде всего на специальной военной операции в Украине, - отметил Виктор Хренин. - И видим, как стремительно меняются формы и способы ведения боевых действий. На сегодняшний день, если говорить языком цифр, уже более 70%, а то и 80% степени огневого поражения заняли беспилотные летательные аппараты".





Он констатировал, что атаки беспилотников в современном мире могут разрушить экономику страны. "И наш Президент подчеркивал на форуме по безопасности, ни одна страна в мире на сегодняшний день не обладает совершенной системой противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам. Поэтому тема очень актуальна", - заявил глава белорусского оборонного ведомства.





По его словам, Беларусь прежде всего изучает опыт России. Министр рассказал, что сегодня в Москве на выставке вооружений он обращал пристальное внимание на что-то новое, что представляет интерес для Вооруженных Сил, обеспечения надежной системы противовоздушной обороны.





Виктор Хренин сообщил, что в Беларуси будут совершенствовать системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. "И на этом будут сосредоточены серьезные усилия", - добавил он.-0-