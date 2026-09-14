14 сентября, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин направился с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает БЕЛТА.
Глава белорусского оборонного ведомства примет участие в 13-м Пекинском форуме "Сяншань" по вопросам безопасности. В рамках форума запланированы встречи Виктора Хренина с руководителями оборонных ведомств Китая, Азербайджана и других государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.-0-
Общество
14 сентября 2026, 20:47
Хренин направился с рабочим визитом в Китай
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