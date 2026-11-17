17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин направил соболезнование министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову в связи с крушением военно-транспортного самолета в районе села Ягуново Кемеровской области - Кузбасса. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе силового ведомства.





"Когда обрывается жизнь тех, кто был в небе по долгу службы, это касается всех, для кого воинское братство не пустой звук. От меня лично и руководящего состава Вооруженных Сил Республики Беларусь выражаю глубокие соболезнования вам, родным и близким погибших в результате крушения военно-транспортного самолета. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в соболезновании.-0-