Хренин: на вооружение армии за год принято более 80 образцов техники

6 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Более 80 образцов различной техники принято на вооружение в Беларуси в этом году. Об этом журналистам сообщил министр обороны Виктор Хренин во время открытия обновленного учебного центра Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.Виктор Хренин напомнил слова Президента о том, что на Беларусь регулярно оказывается гибридное давление. "Чтобы ситуация не переросла в горячую фазу, в Вооруженных Силах мы делаем акцент на структурных преобразованиях, на наращивании боевого потенциала, боевого компонента, насыщении Вооруженных Сил современными образцами вооружения, военной специальной техники. Только за этот год на вооружение принято более 80 образцов различной техники. В войска поступили более десятка тысяч различных образцов для эксплуатации и обучения", - сказал министр.Глава оборонного ведомства подчеркнул: для того чтобы изучать, применять новую технику, нужны подготовленные офицеры. "На этом неоднократно также заострял свое внимание Президент. Он говорил: будет подготовлен офицер, значит, он сможет обучить, подготовить солдата, а также уберечь его в бою. На сегодняшний день армии нужны именно те командиры, которые смогут в сложной, нестандартной обстановке быстро принимать решения, действовать не шаблонно. Десятилетие назад львиную долю основных программ обучения курсантов занимала теория. Сегодня мы в корне изменили подход - более 70% учебного времени занимает практика. Мы четко понимаем, что в войска должен приходить офицер не с сырым представлением, а с хорошо отточенными, отработанными навыками: в стрельбе, вождении, управлении, знании всех тех тонкостей, которые сегодня применяются в бою", - отметил Виктор Хренин.Министр добавил, что белорусские военные изучают опыт специальной военной операции, изменение форм и способов ведения боевых действий. "Мы видим, насколько важную роль сегодня занимает автоматизация управления. Львиную долю в огневом поражении заняли беспилотные летательные аппараты, роботизированные комплексы. Мы неслучайно назвали следующий учебный год в Вооруженных Силах Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиационным комплексам", - резюмировал глава оборонного ведомства.-0-Фото Сергея Шелега