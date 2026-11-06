6 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Более 80 образцов различной техники принято на вооружение в Беларуси в этом году. Об этом журналистам сообщил министр обороны Виктор Хренин во время открытия обновленного учебного центра Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.
Общество
06 ноября 2026, 13:05
Хренин: на вооружение армии за год принято более 80 образцов техники
Виктор Хренин
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