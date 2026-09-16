Хренин на Сяншаньском форуме озвучил предложения по нормализации ситуации в сфере международной безопасности

В 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности участвуют официальные представители из порядка 100 стран, регионов и международных организаций. Свыше 60 участников масштабного форума - руководители оборонных ведомств или командующие генштабов ВС.-0- В 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности участвуют официальные представители из порядка 100 стран, регионов и международных организаций. Свыше 60 участников масштабного форума - руководители оборонных ведомств или командующие генштабов ВС.-0-





Фото Министерства обороны

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации. Об этом сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.Глава оборонного ведомства транслирует взгляд Беларуси на проблемные вопросы международной безопасности: "Нынешний Сяншаньский форум проходит в момент серьезных испытаний. Продолжается конфликт на территории Украины. Вооруженными противостояниями охвачен Ближний Восток. Усиливается военная активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Происходит поступательная милитаризация Арктики. Все эти процессы неслучайны. Они тесно связаны с глубокой трансформацией мирового уклада. На наших глазах обретает конкретные очертания многополярная международная архитектура, предлагающая новые, более сбалансированные и привлекательные модели развития. Очевидно, что изменения столь серьезного масштаба не могли не повлечь за собой значительную турбулентность в межгосударственных отношениях, а следом - и кризис системы глобальной безопасности. Его причины не раз становились предметом широкого обсуждения, экспертных дискуссий и переговоров на самом высоком уровне. Возможно, их главный итог заключается в том, что все больше понимания получает простая, но принципиально важная мысль: необходимо отказаться от взаимных обвинений в пользу поиска компромисса".Виктор Хренин озвучил на форуме конкретные предложения, которые могут поспособствовать нормализации ситуации в области международной безопасности."Первое: мы обязаны остановить движение мира к глобальной конфронтации, - сказал министр обороны Беларуси. - Особую ответственность в этом деле несут военные союзы. Они должны сосредоточить усилия исключительно на обеспечении коллективной безопасности, а не становиться инструментом давления на другие государства. Второе: международное право должно быть обязательным для всех и не допускать произвольного толкования. Мы слишком часто видим, как одни и те же действия получают противоположную оценку в зависимости от того, кто их совершает. В одном случае говорят об агрессии против суверенного государства, а в другом - о необходимости вооруженного вмешательства. В одной ситуации санкции называют незаконным давлением, а в другой - объявляют необходимыми и оправданными. Такая избирательность разрушает доверие к международной правовой системе и существенно ограничивает ее возможности, в первую очередь по мирному урегулированию противоречий. И здесь мы должны помнить, что несмотря на центральную роль Организации Объединенных Наций в системе международных отношений, ее эффективность зависит прежде всего от политической воли всех без исключения государств-членов. Третье: особое внимание требуется уделить проблеме развития новых технологий, а также разработать единые юридические и моральные правила их применения. Создание смертоносных автономных систем, внедрение искусственного интеллекта, использование космоса с целью противоборства стремительно повышают риск непреднамеренной и неконтролируемой эскалации. Ее нельзя допустить. Четвертое: следует признать, что к основным задачам современных вооруженных сил относится не только вооруженная защита государства, но и предотвращение конфликтов. Главным условием стабильности международных отношений является уже не баланс военной силы, а солидарная ответственность и взаимное доверие".