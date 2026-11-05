Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей

Управляющий делами Президента Юрий Назаров подчеркнул свое особое отношение к предприятию. Коллектив небольшой по меркам страны, но объединяет энтузиастов, по-настоящему преданных своему делу. "Вашу работу невозможно оценить в денежном выражении. Самое главное - вы сохраняете культурный код нации, нашу историю. Уникальную коллекцию, которая собрана за эти годы, нельзя потерять. Не менее важно, что на основе возрожденных технологий мастера создают современный продукт, предоставляя возможность всему миру познакомиться с достижениями Беларуси", - отметил Юрий Назаров и поблагодарил сотрудников за непростой труд, пожелал успехов.

Также он рассказал о планах в следующем году приступить к оцифровке материалов, полученных во время экспедиций сотрудников в разные регионы, возрожденных техник и технологий. Финансирование проекта предусмотрено государственной программой "Культурное пространство" на 2026-2030 годы. Также он рассказал о планах в следующем году приступить к оцифровке материалов, полученных во время экспедиций сотрудников в разные регионы, возрожденных техник и технологий. Финансирование проекта предусмотрено государственной программой "Культурное пространство" на 2026-2030 годы.





Юрий Назаров по поручению главы государства озвучил приветственный адрес Президента и вручил высокие награды работникам.

Первый заместитель министра культуры Александр Сидоренко подчеркнул роль предприятия в сохранении белорусских традиций. "Ваш слаженный коллектив знают не только в стране, но и далеко за ее пределами. То, что демонстрируется в музеях, зачастую нельзя потрогать руками. Вы же создаете уникальные экспонаты, доступные широкому кругу белорусов и гостей. Каждый из них, приобретая сувениры, уносит с собой частичку народной души. Изделия используются в быту, их можно увидеть в экспозициях, на сценах ведущих театров", - сказал Александр Сидоренко. Первый заместитель министра культуры Александр Сидоренко подчеркнул роль предприятия в сохранении белорусских традиций. "Ваш слаженный коллектив знают не только в стране, но и далеко за ее пределами. То, что демонстрируется в музеях, зачастую нельзя потрогать руками. Вы же создаете уникальные экспонаты, доступные широкому кругу белорусов и гостей. Каждый из них, приобретая сувениры, уносит с собой частичку народной души. Изделия используются в быту, их можно увидеть в экспозициях, на сценах ведущих театров", - сказал Александр Сидоренко.

Генеральный директор государственного производственно-торгового объединения "Белхудожпромыслы" Александр Корбут отметил не только достижения, но и большие перспективы "Скарбницы". "Научно-изыскательская деятельность должна дать импульс развитию и поднять на новый уровень. Здесь трудятся талантливые люди, которые умеют приумножать традиции. Ваша задача - не просто произвести продукцию и реализовать ее, а предложить идеи, которые помогут сохранять наши ремесла, популяризировать, чтобы о них знали не только в республике, но и за рубежом", - сказал он. Генеральный директор государственного производственно-торгового объединения "Белхудожпромыслы" Александр Корбут отметил не только достижения, но и большие перспективы "Скарбницы". "Научно-изыскательская деятельность должна дать импульс развитию и поднять на новый уровень. Здесь трудятся талантливые люди, которые умеют приумножать традиции. Ваша задача - не просто произвести продукцию и реализовать ее, а предложить идеи, которые помогут сохранять наши ремесла, популяризировать, чтобы о них знали не только в республике, но и за рубежом", - сказал он.

Во время торжественного мероприятия организовали выставку эксклюзивных изделий мастеров, были продемонстрированы коллекции костюмов в стиле белорусских народных ремесел. Директор предприятия "Скарбница" Мария Тарайкович отметила, что каждое изделие создано с вниманием к деталям вручную. Особая гордость - реконструкция сложнейшего по исполнению неглюбского женского костюма. Во время торжественного мероприятия организовали выставку эксклюзивных изделий мастеров, были продемонстрированы коллекции костюмов в стиле белорусских народных ремесел. Директор предприятия "Скарбница" Мария Тарайкович отметила, что каждое изделие создано с вниманием к деталям вручную. Особая гордость - реконструкция сложнейшего по исполнению неглюбского женского костюма.

"За 50 лет собрали архив материалов, масштаб и культурная ценность которого может конкурировать с фондами Национальной академии наук. Наши изделия представлены не только в музеях Беларуси, но и в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Реализуем научные проекты, социальную значимость и экономический эффект которых подтверждает Государственный комитет по науке и технологиям. Смогли не только сохранить и развить многие промыслы, но и адаптировать к современной жизни, тем самым соединив несколько поколений. Нам есть чем гордиться и к чему стремиться", - сказала Мария Тарайкович. "За 50 лет собрали архив материалов, масштаб и культурная ценность которого может конкурировать с фондами Национальной академии наук. Наши изделия представлены не только в музеях Беларуси, но и в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Реализуем научные проекты, социальную значимость и экономический эффект которых подтверждает Государственный комитет по науке и технологиям. Смогли не только сохранить и развить многие промыслы, но и адаптировать к современной жизни, тем самым соединив несколько поколений. Нам есть чем гордиться и к чему стремиться", - сказала Мария Тарайкович.

"Скарбница" уже 50 лет возрождает традиционные белорусские ремесла. Вместе с учеными Национальной академии наук сотрудники изучали музейные коллекции и ездили в экспедиции по всей стране. Они восстанавливают забытые техники ткачества и создают точные копии старинных народных костюмов. На основе этих исследований предприятие выпускает современную стилизованную одежду из натуральных тканей, сувениры и подарки представительского класса, которые стали визитной карточкой Беларуси. "Скарбница" уже 50 лет возрождает традиционные белорусские ремесла. Вместе с учеными Национальной академии наук сотрудники изучали музейные коллекции и ездили в экспедиции по всей стране. Они восстанавливают забытые техники ткачества и создают точные копии старинных народных костюмов. На основе этих исследований предприятие выпускает современную стилизованную одежду из натуральных тканей, сувениры и подарки представительского класса, которые стали визитной карточкой Беларуси.





"Скарбница" активно продвигает белорусское народное искусство, участвуя в республиканских и международных мероприятиях, выставках-ярмарках.-0-





Фото Андрея Синявского