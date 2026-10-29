Храм образования и науки. Торжественное заседание Совета БГУ проходит по случаю 105-летия вуза

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Фото Андрея Синявского

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете проходит торжественное заседание Совета БГУ по случаю 105-летия вуза. Площадкой проведения стал исторический факультет, корпус которого считается домом №1 в истории БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.Министр информации Дмитрий Жук отметил, что БГУ всегда готовил интеллектуальную элиту страны. "Это самое лучшее учебное заведение нашей страны, в котором учились многие. Сегодня функцию многопрофильного университета прекрасно сохраняют нынешние преподаватели и профессура БГУ. Я сам выпускник БГУ. Тот уровень знаний, те методические наработки, которыми обладают преподаватели, кафедры Белорусского университета, незаменимы. То, что у белорусов есть такой университет, - это огромная гордость. Я хочу пожелать нынешним студентам БГУ как можно более эффективно использовать эту возможность и время, которое у них сегодня есть", - сказал руководитель ведомства."Сегодня университет - это динамично развивающийся комплекс, огромный холдинг, который состоит не только из классического образования, но и из науки и прикладной науки, - подчеркнул ректор БГУ Андрей Король. - Например, наши лекарственные противоопухолевые препараты запатентованы в более чем 56 странах мира: это США, это Япония, это Китай. Вот это дорогого стоит, и мы продолжаем идти по этому пути".Участниками торжественного заседания стали представители органов власти, руководство министерств и ведомств страны. Награды Палаты представителей Национального собрания, Совета Министров, министерств образования и информации, Национальной академии наук, ЦИК, Высшей аттестационной комиссии получат преподаватели и ученые БГУ.Декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский награжден Благодарностью ректора БГУ с вручением ценного подарка за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи с празднованием 105-летия университета. "Белгосуниверситет - это фактически вся моя взрослая жизнь, начиная с первого курса, не считая двух месяцев работы в сельской школе. Это даже не работа, это служение университету, это вдохновение, люди, с которыми работаю, это проекты. Университет развивается, появляются новые специальности, идут ремонты. Можно посмотреть на то, как преобразилось здание-музей исторического факультета. БГУ сейчас - это храм образования, храм науки, где для студентов созданы все условия для учебы. В зависимости от того, какие задачи ставились в экономике страны, появлялись новые факультеты и специальности в БГУ. Мы развиваемся и стараемся это делать динамично вместе с нашей страной", - поделился он.Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов зачитал поздравительный адрес главы государства.Современный БГУ представлен 16 факультетами, 3 образовательными и 6 научно-исследовательскими институтами и центрами, 7 учреждениями образования, 88 научно-исследовательскими лабораториями, 7 предприятиями, 172 кафедрами, 3 учебно-опытными станциями и 4 музеями. Фонд фундаментальной библиотеки БГУ насчитывает около 2 млн томов отечественной и зарубежной литературы. Коллектив БГУ составляют более 6,8 тыс. сотрудников. Образовательный процесс обеспечивают свыше 2,8 тыс. преподавателей, в том числе 5 академиков, 6 членов-корреспондентов НАН Беларуси, более 300 докторов наук и профессоров, 1,3 тыс. кандидатов наук.Численность обучающихся составляет более 26 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них более 5,8 тыс. иностранных граждан из 60 стран.-0-