Хотим стать хорошими врачами, жить и растить детей на малой родине - победители конкурса "Счастливы вместе"

Что значит быть счастливыми вместе? Ответ на этот вопрос у каждой семьи свой, и каждый опыт по-своему интересен и поучителен. Какой путь ведет пару к гармоничному союзу, что ее объединяет, что скрепляет отношения людей на годы вперед? Глеб и Анастасия Дубровские - врач-интерн и студентка Гродненского медицинского университета еще молоды, многое у пары впереди. Но уже сегодня в их багаже - многолетнее, еще со школьных времен, знакомство, общий выбор профессии и творческое увлечение, большие совместные планы. А еще - одна на двоих победа в республиканском конкурсе студенческих семей "Счастливы вместе", где они стали обладателями Гран-при. Что соединило молодых белорусов и ведет к общим целям и достижениям, узнала корреспондент БЕЛТА.



Сейчас Глеб Дубровский проходит интернатуру по травматологии в Гродненской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Анастасия - студентка 6-го курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета. Супругами они стали относительно недавно, но их история началась гораздо раньше, еще в школьные годы, когда ребят объединила общая любовь к пению. Глеб и Анастасия познакомились в хоре православного храма в Волковыске, а потом оказалось, что общего у них много: интересы, ценности, жизненные планы. Так, друг за дружкой они поступили в Гродненский медицинский университет, где наряду с учебой раскрыли и свои творческие таланты, успешно участвуя в городских, областных и республиканских фестивалях и конкурсах.



Сейчас, когда Глеб уже проходит интернатуру, а Настя завершает обучение в вузе, молодая семья в полушаге от своей мечты: став дипломированными врачами, Дубровские готовятся вернуться на малую родину, чтобы работать в районной больнице и строить жизнь рядом с теми, кого любят, в большом и дружном кругу родных и близких людей.



"Можно сказать, что все, что мы имеем и чем дорожим сегодня, началось с того момента, когда увидели друг друга в детском церковном хоре в православном храме в Волковыске. Наши семьи верующие. И вот около 10 лет назад я пришел в хор, спустя пару лет пришла Настя. Мы часто встречались на репетициях, постепенно стали больше друг о друге узнавать. А чувства появились уже позже, когда поступили в университет. Я был на втором курсе, Настя только поступила, мы стали больше гулять вместе, учиться в читальных залах. В итоге на 5-м курсе я сделал Насте предложение, мы сыграли свадьбу и обвенчались", - рассказывает Глеб.



Так получилось, что во время учебы в вузе ребята занимались и своим любимым пением, во всем поддерживая друг друга. В вокальную студию "Медиум", вспоминает Глеб, пришел именно по настоянию будущей жены.



"И до этого Глеб выступал на концертах, пел для себя. В какой-то момент я предложила: "Попробуй, вдруг ты себя раскроешь". Он согласился, а вслед за ним присоединилась я", - добавляет Анастасия.



Общее увлечение сблизило ребят еще больше и дало старт их дуэту, который сегодня уже сложился, хотя пока и не имеет названия. А еще помог каждому в чем-то стать лучше.



"Сам по себе я человек застенчивый и не сразу привык к сцене. Поначалу сомневался, что это мое, - делится Глеб. - А потом в один прекрасный день (я его хорошо запомнил), в мае, когда уже завершал учебу на 4-м курсе, вышел с лекции в каком-то особом настроении и отправился прямо в вокальный класс. Далеко идти не нужно было: он находился возле лекционного зала. Решился и спел, и все быстро завертелось, меня приняли. Вскоре подтянулась Настя, мы познакомились со всеми ребятами в студии, начали петь в ансамбле и стали, можно сказать, одной большой творческой семьей".



"Творческие успехи и привели на конкурс "Счастливы вместе?" - спрашиваем у Глеба и Анастасии. Ребята согласно кивают и рассказывают: когда предложение поучаствовать в отборе поступило из деканата, согласились без сомнений. Это был еще один вызов, интересный, амбициозный, ведь конкурс очень масштабный. Предстояло проявить креативность, таланты, рассказать, в чем и почему семья молодых белорусских медиков счастлива, как видит свое будущее и его строит.



В самом начале нужно было подготовить визитку. Ребята решили сделать ее максимально личной и откровенной: под любимую песню представили в фотографиях свою семью, показали кадры учебы, времени, проведенного с родными, прогулок по любимым местам. Получилось красиво и трогательно, и по итогам конкурса визиток гродненская семья вошла в десятку финалистов.



"Еще готовясь к конкурсу, мы начали делать "Древо поколений" - такое семейное дерево, в котором нужно было представить свой род. Мы сплели в нашем древе из гипса два ствола как символ объединения наших семей, окрасили в золото и поместили на холст в оттенках утренней зари. На ветвях расположили фотографии наших сестер и братьев, родителей, дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек. Все имеет свой смысл: золото - это то, как мы ценим семью, заря - уверенность в будущем. А две части дерева - олицетворение мужского и женского начал", - делится Анастасия.



Уже на этом этапе командный дух в творческой семье стал еще крепче, общая цель окрыляла и пробуждала новые яркие идеи. Прямо на конкурсе участникам предложили сделать ключницы для своего будущего жилья. Ребята смастерили ее в виде домика и представили, как все остальное, с песней: под аккомпанемент гитары прозвучала знаменитая "Под крышей дома твоего". Потом была спортивная эстафета, где пригодились не только навыки здорового образа жизни, но и природная смекалка. А еще молодых людей проверили на умение готовить и накрывать стол. Настя и Глеб "сочинили" собственный открытый пирог с рыбой и удивили жюри десертом - бенто-тортом. Все отметили оригинальное дизайнерское решение - украшение торта кирпичиками из орешков как символ того, что по кирпичику строится новая семья.



"Завершающим был творческий конкурс, и тут мы максимально почувствовали себя уверенно, - говорит Настя. - Вышли на сцену и дуэтом исполнили песню "Синеокая". "Мы ко всему стараемся подходить с музыкой и песней, - добавляет Глеб. - Это неотрывная часть нашей жизни".



В финале концерта все участники конкурса вышли на сцену, и члены жюри стали оглашать имена победителей. Когда фамилия Дубровских прозвучала в номинации "Творческий код семьи", оба искренне обрадовались, ведь творчество - одна из основ, объединивших молодых людей. Потом назвали призеров, занявших третье, второе и первое места. "Мы подумали, что это уже финал, от волнения совсем забыв про Гран-при. И тут прозвучала наша фамилия. Это был просто секундный шок! Мы простая молодая семья, каких в Беларуси тысячи. И вот - победа!" - делятся эмоциями Глеб и Анастасия.



После конкурса было много поздравлений: от родных, друзей, в вузе и больнице скорой помощи, непривычное для ребят внимание СМИ. При этом, что очень важно, минуты славы нисколько не оторвали Настю и Глеба от земли. Они, безусловно, горды и окрылены. И при этом спокойно и ответственно продолжают идти по своему пути.



На вопрос о планах отвечают в унисон: "Хотим стать хорошими специалистами на малой родине, помогать людям и делать мир лучше". В Волковысской ЦРБ уже трудится целая династия Дубровских - родители Глеба, его брат с супругой, и Настя с Глебом пополнят врачебную семью. "Хотим жить с верой в душе. Планируем иметь большую и дружную семью. Хотим детей - троих, а может, и больше, построить хороший уютный дом. Мы выросли в Волковыске, здесь все родное и близкое, и здесь мы видим себя на своем месте". -0-