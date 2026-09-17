Хотим донести до своей аудитории важность 17 сентября 1939 года - молодые литераторы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые литераторы намерены донести до своей аудитории важность 17 сентября 1939 года. Таким мнением поделились с корреспондентом БЕЛТА представители двух областей Беларуси, участники I Форума молодых литераторов, которые сегодня прибыли в столичный Дворец спорта на форум "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященный Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Преподаватель английского языка в Белорусском государственном университете транспорта, поэт Анастасия Артемьева (Гомель) отметила, что для нее как литератора важно говорить о единстве на своем языке. "Многие люди слышали о том, как важно то событие, которое произошло в 1939 году, - объединение народа Беларуси. Но не каждый может ответить на вопрос, почему это важно для всех нас, - сказала она. - Мы, литераторы, особенно молодое поколение, способны, можем и должны говорить об этом, отвечать на этот вопрос так, чтобы для каждого человека эта тема была раскрытой".Она рассказала, что присутствует на молодежном форуме не просто для того, чтобы стать частью этого события, но чтобы вдохновляться и вдохновлять других. "Я хочу видеть этих людей, общаться с ними, наблюдать за тем, как вся Беларусь общается между собой будучи единой", - сказала она.Корреспондент учреждения "Редакция районной газеты "Голос Костюковщины", автор поэтического сборника Анна Глинястикова (Костюковичи) отметила, что для нее День народного единства - это напоминание о том, что каждый является ценной, нужной и важной частью большого целого. "Особо важно чувствовать и осознавать это в нынешний век, когда цифровизация создает новую реальность, в которой зачастую люди ощущают себя изолированными от других либо, наоборот, приобщаются к искусственным, фальшивым ценностям", - заметила она.Белорусский народ веками пытались расколоть и уничтожить и продолжаются эти попытки по сей день. Поэтому сегодняшний праздник, по словам Анны Глинястиковой, это призыв держаться друг друга и настоящих, простых ценностей: любви, доброты, уважения, взаимной поддержки, честного труда, верности родной земле.Об этих ценностях молодой литератор говорит и в своих стихах. "Звездопад" - ее первый сборник. "Я верю в то, что сказанное от сердца до сердца и доходит и надеюсь, что мои искренние строки найдут отклик в сердцах читателей", - сказала девушка.-0-