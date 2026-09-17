Хотим донести до своей аудитории важность 17 сентября 1939 года - молодые литераторы

- "Еще один повод обратиться в творчестве к теме родной страны". Молодые литераторы про День народного единства
Она рассказала, что присутствует на молодежном форуме не просто для того, чтобы стать частью этого события, но чтобы вдохновляться и вдохновлять других. "Я хочу видеть этих людей, общаться с ними, наблюдать за тем, как вся Беларусь общается между собой будучи единой", - сказала она.
Корреспондент учреждения "Редакция районной газеты "Голос Костюковщины", автор поэтического сборника Анна Глинястикова (Костюковичи) отметила, что для нее День народного единства - это напоминание о том, что каждый является ценной, нужной и важной частью большого целого. "Особо важно чувствовать и осознавать это в нынешний век, когда цифровизация создает новую реальность, в которой зачастую люди ощущают себя изолированными от других либо, наоборот, приобщаются к искусственным, фальшивым ценностям", - заметила она.
Белорусский народ веками пытались расколоть и уничтожить и продолжаются эти попытки по сей день. Поэтому сегодняшний праздник, по словам Анны Глинястиковой, это призыв держаться друг друга и настоящих, простых ценностей: любви, доброты, уважения, взаимной поддержки, честного труда, верности родной земле.
Об этих ценностях молодой литератор говорит и в своих стихах. "Звездопад" - ее первый сборник. "Я верю в то, что сказанное от сердца до сердца и доходит и надеюсь, что мои искренние строки найдут отклик в сердцах читателей", - сказала девушка.-0-