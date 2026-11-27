"Работая над законопроектами, ты видишь проблемы комплексно, в государственном масштабе, понимаешь, как взаимосвязаны между собой разные отрасли законодательства, как это влияет на жизнь конкретных регионов, предприятий. В пятом и шестом созывах Палаты представителей я работала в Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Я и все мои коллеги работали в Постоянной комиссии, придя с предприятий. Мы из своего опыта знали, как различные законы отражаются на деятельности конкретных предприятий, поэтому очень скрупулезно работали над законопроектами, которые вела наша комиссия", - отметила Ольга Политико.





Она также добавила, что депутаты предыдущих созывов всегда подчеркивали, что непродуманный закон может начать устаревать уже с момента его подписания, потому что жизнь очень быстро меняется. "Поэтому важно, чтобы законодательный акт не просто догонял жизнь, решая существующие проблемы, которые еще не урегулированы, а действовал на опережение, профилактировал какие-то негативные явления. Тогда это будет хороший закон. И я вижу, что действующий состав парламента с этой работой отлично справляется", - подчеркнула депутат Палаты представителей пятого и шестого созывов.





В Палате представителей прошли парламентские чтения на тему "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность (с 1996 года по настоящее время)". В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей первого - восьмого созывов. Программа чтений включала ряд тематических докладов. В частности, темами выступлений стали формирование правового фундамента суверенной Беларуси и реализация итогов референдума 2022 года в законотворческой деятельности.

Встреча продолжила цикл парламентских чтений, приуроченных к 30-летию Палаты представителей. Ранее эти мероприятия прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой, где участники обсудили истоки белорусского народовластия - от вечевых традиций до начала XX века. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны парламентарии и историки вспомнили о вкладе депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в Победу и послевоенное восстановление страны. Встреча продолжила цикл парламентских чтений, приуроченных к 30-летию Палаты представителей. Ранее эти мероприятия прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой, где участники обсудили истоки белорусского народовластия - от вечевых традиций до начала XX века. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны парламентарии и историки вспомнили о вкладе депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в Победу и послевоенное восстановление страны.

Также в Палате представителей была организована выставка планшетная экспозиция "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность 1996-2026". Она раскрывает ключевые вехи истории белорусского парламентаризма, подчеркивает преемственность парламентских традиций и демонстрирует, какую роль законотворческая деятельность играет в укреплении государственного устройства страны. Особенностью выставочного проекта является его исключительно фотографический формат. В ее основу положена систематизированная фотохроника деятельности Палаты представителей, охватывающая период с первого по восьмой созыв. Выставка подготовлена Президентской библиотекой при содействии Белорусского телеграфного агентства и Национальной библиотеки Беларуси.-0- Также в Палате представителей была организована выставка планшетная экспозиция "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность 1996-2026". Она раскрывает ключевые вехи истории белорусского парламентаризма, подчеркивает преемственность парламентских традиций и демонстрирует, какую роль законотворческая деятельность играет в укреплении государственного устройства страны. Особенностью выставочного проекта является его исключительно фотографический формат. В ее основу положена систематизированная фотохроника деятельности Палаты представителей, охватывающая период с первого по восьмой созыв. Выставка подготовлена Президентской библиотекой при содействии Белорусского телеграфного агентства и Национальной библиотеки Беларуси.-0-





Фото Николая Петрова

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательный акт не должен просто догонять жизнь, решая существующие проблемы, а действовать на опережение. Об этом журналистам заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей пятого и шестого созывов Ольга Политико на парламентских чтениях в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.