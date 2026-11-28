28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хореограф Государственного ансамбля песни и танца Грузии "Кутаиси" Шота Джишкариани рассказал об объединении лучших номеров коллектива для выступления на шоу "Грани невозможного", сообщает корреспондент БЕЛТА.





Участники спортивного шоу в "Минск-Арене" представили зрителям 24 номера, которые разделены на семь тематических глав. Артисты ансамбля Кутаиси выступили в главе "Энергия" с программой "Противостояние", сочетающей традиционные кавказские танцы с саблями с акробатическими элементами.





"Наш ансамбль знаменит на родине и имеет богатую историю, ведущую отсчет с 1981 года. В Минске мы второй раз - около десяти лет назад выступали здесь с большим концертом. Тогда мы показали много разных номеров, а для этого шоу собрали из них все самое лучшее в одну программу. Всего в номере задействовано 34 человека, которые выступают в национальных костюмах из горного края Хевсурети горного края Хевсурети. Надеюсь, зрителям понравилось", - сказал Шота Джишкариани.





Также хореограф ансамбля отметил белорусское гостеприимство. "Мы, грузины, тоже очень любим встречать гостей. Впечатлены таким хорошим приемом, все сделано от души. Большое спасибо организаторам за приглашение. Жаль, нет времени куда-то сходить, постоянно заняты репетициями. Но у нас завтра поздний вылет, так что должны успеть осмотреть город".





Шоу "Грани невозможного" проходит в столице два дня - 27 и 28 ноября. На одной сцене объединились различные виды спорта, жанры искусства и национальный колорит пяти стран - Беларуси, России, Китая, Грузии и Франции.-0-