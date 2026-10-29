Гуманитарная миссия в Алешках. Хроника событий на территории Беларуси 29 октября

Примерно в это же время в пункт пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе прибывают представители Украины. Во главе делегации - уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В составе - также украинские и американские журналисты. Не теряя времени, делегация выдвигается в гомельский аэропорт. Именно там запланирована встреча с российскими коллегами и вылет по дальнейшему маршруту гуманитарной операции.
Непродолжительная дорога из "Новой Гуты" - и представители Украины в аэропорту. Полное сопровождение, безопасность и транспорт обеспечены представителями Беларуси.обмениваются рукопожатиями, коротко общаются на ногах. Учитывая конфликт между Россией и Украиной, момент по-настоящему символичный. Беседа продолжается уже в здании аэропорта в ожидании подготовки самолета к скорому вылету.
Еще один символичный момент - вылет представителей Москвы и Киева одним бортом. К слову, Игорь Кашин с улыбкой пропускает украинского коллегу на трап. И самолет незамедлительно стартует к следующей точке гуманитарной операции в Алешках.-0-
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