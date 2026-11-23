23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встречи
с главой белорусского государства отметил важность прямого авиасообщения между Минском и Омском, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если говорить про новые направления (сотрудничества. - Прим. БЕЛТА), то, помимо нашего двустороннего взаимодействия, есть еще и бюджет Союзного государства, на который можно опираться. И мы предлагаем субсидировать прямые авиарейсы", - сказал Виталий Хоценко.
Губернатор полагает, что одним из направлений могло бы стать прямое авиасообщение между Омском и Минском. "Главное, чтобы люди общались, - убежден глава российского региона. - Все зиждется на человеческом общении. Поэтому это крайне важно - именно прямое авиасообщение".
В числе приоритетных направлений развития сотрудничества с Беларусью он назвал туризм, что придает актуальности прямому авиасообщению между Омском и белорусской столицей. "Мы знаем, что в Беларуси хорошие санатории, великолепные история, культура, природа. И нам в Сибири есть что показать", - резюмировал Виталий Хоценко.-0-