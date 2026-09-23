ГТК Беларуси заключил соглашения о сотрудничестве с таможенными службами Казахстана и Узбекистана

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полях заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ 23 сентября в Бресте прошли переговоры белорусских таможенников с таможенными службами Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет Беларуси.
Таможенные службы Беларуси и Узбекистана заключили меморандум об обмене опытом и сотрудничестве в сфере таможенной кинологии. Подписи под документом поставили Владимир Орловский и председатель Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалхужа Мавлонов.
"На мероприятиях подтверждены дружественные и взаимовыгодные отношения, рассмотрены актуальные вопросы и дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества таможенных служб", - проинформировали в Государственном таможенном комитете Беларуси.-0-