ГТК Беларуси заключил соглашения о сотрудничестве с таможенными службами Казахстана и Узбекистана

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полях заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ 23 сентября в Бресте прошли переговоры белорусских таможенников с таможенными службами Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет Беларуси.

"На мероприятиях подтверждены дружественные и взаимовыгодные отношения, рассмотрены актуальные вопросы и дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества таможенных служб", - проинформировали в Государственном таможенном комитете Беларуси.-0-

Так, председатель ГТК Беларуси Владимир Орловский и заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Кайрат Джумагулов подписали документ, предусматривающий содействие в ускорении прохождения транзитных грузов через пограничные пункты двух стран. Стороны договорились о практическом обмене информацией о ходе применения навигационных пломб по соглашению Евразийского экономического союза.Таможенные службы Беларуси и Узбекистана заключили меморандум об обмене опытом и сотрудничестве в сфере таможенной кинологии. Подписи под документом поставили Владимир Орловский и председатель Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалхужа Мавлонов.