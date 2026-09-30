30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники установили два факта незаконного вывоза в Россию свежих груш на белорусско-российском участке границы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Водители большегрузов представляют одного белорусского перевозчика. Оба передали таможенникам документы на свежую морковь. Однако при досмотре транспортных средств было установлено, что за заявленными овощами спрятаны партии фруктов.
В общей сложности более 40 т груш стоимостью свыше 270 тыс. рублей перемещалось без документов и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.
За нарушение порядка транспортировки товаров в отношении перевозчика начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-
Общество
30 сентября 2026, 22:12
Груши запрятали за морковью. Гомельские таможенники установили два факта незаконного вывоза фруктов
Фото ГТК
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