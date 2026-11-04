Гродненские пограничники предотвратили попытки ввоза в Беларусь беспилотника и авиамодели

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Польшей изъяты беспилотник и авиамодель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.





Первый случай произошел 29 октября в пункте пропуска Брузги. Гражданка Республики Беларусь, следовавшая через границу, пыталась ввезти из Польши авиамодель. Через два дня, 31 октября, аналогичную попытку предпринял в этом же пункте пропуска гражданин Боснии и Герцеговины. В салоне автомобиля иностранца пограничниками был обнаружен беспилотный летательный аппарат.





"Во всех случаях предметы изъяты. Начат административный процесс по ч.1 ст. 18.38 КоАП Республики Беларусь. Нарушителям грозит штраф до 1350 руб. (до 30 базовых величин)", - сообщили в ГПК.





Указом Президента Республики Беларусь №297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" от 25 сентября 2023 года физическим лицам запрещен ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также использование воздушного пространства гражданскими БЛА. Под авиамоделями понимаются летательные аппараты без человека на борту, управление полетом которых возможно только при условии визуального контакта с ними, не оснащенные никаким оборудованием, используемые в том числе для развлечений, а также идентифицируемые запасные части к ним.





Запрещен ввоз в Республику Беларусь также и игрушек, запускаемых в воздух и управляемых посредством пульта дистанционного управления. Исключением являются воздушные игрушечные шары, воздушные змеи и летающие игрушки без дистанционного управления.-0-