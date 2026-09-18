Грипп может прийти раньше. Когда в Беларуси прогнозируют подъем заболеваемости

Однако есть предположение, что подъем заболеваемости может произойти раньше, потому что в этом году будут циркулировать новые штаммы вирусов гриппа - они включены в состав вакцин, которыми будут прививаться жители Беларуси.
Для вакцинации в этом году предложены вакцины, которые применялись и в прошлом году: "Гриппол плюс", "Инфлювак Тетра", "Ваксигрип Тетра".
Пройти вакцинацию в первую очередь, по словам Инны Карабан, следует детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детям от 3 лет и взрослым с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями и людям старше 65 лет - именно эта категория чаще всего попадает в стационар с постгриппозными пневмониями.
Рекомендовано вакцинироваться также беременным и представителям определенных профессиональных групп - медицинским, фармацевтическим работникам, работникам учреждений с круглосуточным режимом пребывания и тем, кто находится там, работникам органов госуправления, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность государства.
"Вакцинация - специфическое средство профилактики, направленное на профилактику осложнений против гриппа. Она профилактирует не само заболевание, а именно осложнение после перенесенного заболевания", - подчеркнула Инна Карабан.
По ее словам, данные ежегодного мониторинга показывают, что в стационары с осложнениями попадают именно те, кто не был привит против гриппа.-0-
Фото Валерии Куневич