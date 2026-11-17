Женщина ехала на рейсовом автобусе Вильнюс - Гродно через пункт пропуска "Бенякони". При устном опросе заявила о наличии при ней лишь 100 евро. Однако при осмотре личных вещей пассажирки на дне дорожной сумки сотрудники таможни обнаружили пакет, в котором находилось 50 тыс. евро, а в одном из карманов - конверт с еще 2,5 тыс. евро.
Гродненской региональной таможней в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК Беларуси. Санкция предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Деньги изъяты до решения суда.
В таможне напомнили, что незаконное перемещение через границу свыше $30 тыс. в эквиваленте влечет уголовную ответственность.-0-