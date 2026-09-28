Граждане Индии теперь могут оформить электронную визу через "Е-Паслугу"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На едином портале электронных услуг "Е-Паслуга" расширен список государств, граждане которых могут воспользоваться услугой по выдаче электронных виз. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НЦЭУ.



В обновленный перечень включена Индия.



Как напомнили в пресс-службе, с 20 марта 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в Беларусь по электронной визе. Соответствующая услуга реализована на едином портале электронных услуг и в мобильном приложении "Е-Паслуга" и доступна представителям уже 68 государств.



Услуга предоставляется посредством нестрогой аутентификации. Для получения электронной визы иностранцу достаточно создать личный кабинет на портале или в мобильном приложении "Е-Паслуга", выбрать услугу 3.04.01 "Выдача электронных виз", оформить и подать визовую заявку. Заявка рассматривается в течение семи календарных дней.



"Решения по визовой заявке направляются в личный кабинет пользователя. Важно помнить, что после выдачи электронной визы при въезде в Республику Беларусь и во время пребывания в стране нерезиденты, по требованию компетентных органов, обязаны предъявить экземпляр электронной визы в электронном виде или на бумажном носителе. Полученная электронная виза являются однократной, персональной и выдаются на срок не более 30 суток", - рассказали в пресс-службе.



В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм.



13 граждан из Индии уже подали заявку на оформление e-visa, а с момента запуска оцифрованным сервисом по выдаче электронных виз воспользовались более 3,2 тыс. нерезидентов Беларуси из 68 государств, в том числе США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран.



Популярность портала стабильно растет: если в 2022 году было оказано около 76 млн услуг, то за 2025 год их число достигло 173 млн, а за первое полугодие 2026 года превысило 110 млн. Сейчас на едином портале электронных услуг и в мобильном приложении "Е-Паслуга" 899 оцифрованных государственных сервисов.-0-