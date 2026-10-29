Гранд-финал киберспортивного фестиваля NOVA пройдет в Минске 22 ноября

Масштабный молодежный проект, организованный БРСМ и Белорусской федерацией киберспорта, объединит игроков в возрасте от 18 до 31 года. "Киберфестиваль NOVA - это возможность для молодых людей самореализоваться в современной цифровой среде, развивать стратегическое мышление и навыки командного взаимодействия, вовлекаться в здоровый и содержательный досуг. Фестиваль выявляет таланты, объединяет молодежь всех регионов страны и формирует положительный имидж Беларуси в сфере киберспорта", - рассказали организаторы.
Ключевыми дисциплинами турнира станут Counter-Strike 2 (CS 2) и Dota 2, а также конкурс "Косплей" в номинациях "Славянское фэнтези", "Азия", "Мультивселенная", "Косплей Dance".
Региональные онлайн-отборочные этапы для каждой области Беларуси и Минска пройдут с 31 октября по 8 ноября. Дедлайн для подачи заявок на конкурс косплея - 6 ноября. Этап Wild Card на платформе FACEIT пройдет 15 ноября. В нем сразятся команды, занявшие вторые места в регионах, за последний слот в финале. LAN-полуфиналы в клубе Meta Arena (Минск) состоятся 20-21 ноября. Гранд-финал и шоу косплееров пройдут в столичном концертном зале Prime Hall 22 ноября.
Ознакомиться с регламентом и зарегистрироваться на турнир можно на официальном сайте БРСМ.-0-