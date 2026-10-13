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Гран-при конкурса "Лидеры ИИ в Беларуси" получил Объединенный институт проблем информатики НАН

Опубликовано:

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Общество
13 октября 2026, 13:03

Гран-при конкурса "Лидеры ИИ в Беларуси" получил Объединенный институт проблем информатики НАН

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при конкурса "Лидеры искусственного интеллекта Беларуси - 2026" присуждено Объединенному институту проблем информатики Национальной академии наук Беларуси за системный вклад в развитие ИИ - от фундаментальных исследований до практического внедрения интеллектуальных решений. Награждение состоялось во время международного форума IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
Ученые института создают технологии компьютерного зрения, анализа больших данных, суперкомпьютерного моделирования и робототехники. Особое направление - применение ИИ в медицине: от системы поддержки диагностики заболеваний легких до разработки интеллектуальных методов анализа медицинских изображений и компьютерного моделирования потенциальных лекарственных препаратов.
В номинации "Проект - лидер ИИ" на первом месте - система диагностики и персонифицированной терапии дыхательной недостаточности, разработанная в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Разработка направлена на повышение эффективности и безопасности кислородной терапии за счет индивидуального подбора и автоматической коррекции подачи кислорода с учетом состояния пациента. Система позволяет контролировать ключевые показатели организма, оперативно адаптировать параметры терапии и обеспечивать дистанционное наблюдение за пациентами как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Такой подход помогает рациональнее использовать кислород, снижать нагрузку на медицинский персонал и создавать дополнительные возможности для реабилитации.
Второе место присуждено проекту BelCardioAI - интеллектуальной системе анализа данных экспериментального кардиорегистратора. Это совместная разработка Института прикладной физики и Института физиологии НАН Беларуси. Система использует два обученных компонента искусственного интеллекта для анализа электрокардиограммы и фотоплетизмограммы. Она позволяет автоматически выявлять особенности сердечных сигналов, формировать клиническое заключение и создавать отчет с результатами анализа. Точность классификации сердечных комплексов достигает 98%. При этом оба ИИ-компонента работают локально, без необходимости передавать данные во внешние сервисы. Разработка выполнена по государственной программе научных исследований "Конвергенция-2030" и демонстрирует, как достижения белорусской науки и технологии искусственного интеллекта могут расширять возможности анализа медицинских данных.

На третьем месте - тактический информационно-моделирующий тренажер Военной академии. Это современный инструмент практической подготовки военнослужащих, позволяющий моделировать различные тактические ситуации и отрабатывать действия подразделений в условиях виртуальной обстановки. Тренажер позволяет создавать сценарии с учетом времени суток, погодных условий и рельефа местности, моделировать различные этапы выполнения тактических задач и отрабатывать управление подразделениями. Его применение повышает эффективность подготовки курсантов, сокращает затраты на обучение и позволяет сохранять ресурс военной техники.
Также награждены победители в номинациях "Компания - лидер ИИ", "Продукт - лидер ИИ". Победа в конкурсе является признанием вклада участников в развитие национальных технологий искусственного интеллекта и открывает новые возможности для сотрудничества и продвижения инноваций.
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники.

На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности. Разнообразие проектов позволяет увидеть, насколько широко технологии ИИ применяются для решения практических задач.-0-
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