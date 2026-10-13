Гран-при конкурса "Лидеры ИИ в Беларуси" получил Объединенный институт проблем информатики НАН

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В номинации "Проект - лидер ИИ" на первом месте - система диагностики и персонифицированной терапии дыхательной недостаточности, разработанная в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Разработка направлена на повышение эффективности и безопасности кислородной терапии за счет индивидуального подбора и автоматической коррекции подачи кислорода с учетом состояния пациента. Система позволяет контролировать ключевые показатели организма, оперативно адаптировать параметры терапии и обеспечивать дистанционное наблюдение за пациентами как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Такой подход помогает рациональнее использовать кислород, снижать нагрузку на медицинский персонал и создавать дополнительные возможности для реабилитации.
На третьем месте - тактический информационно-моделирующий тренажер Военной академии. Это современный инструмент практической подготовки военнослужащих, позволяющий моделировать различные тактические ситуации и отрабатывать действия подразделений в условиях виртуальной обстановки. Тренажер позволяет создавать сценарии с учетом времени суток, погодных условий и рельефа местности, моделировать различные этапы выполнения тактических задач и отрабатывать управление подразделениями. Его применение повышает эффективность подготовки курсантов, сокращает затраты на обучение и позволяет сохранять ресурс военной техники.Также награждены победители в номинациях "Компания - лидер ИИ", "Продукт - лидер ИИ". Победа в конкурсе является признанием вклада участников в развитие национальных технологий искусственного интеллекта и открывает новые возможности для сотрудничества и продвижения инноваций.
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники.
На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности. Разнообразие проектов позволяет увидеть, насколько широко технологии ИИ применяются для решения практических задач.-0-
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Фото Андрея Синявского